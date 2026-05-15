Ελλάδα

Ναύπακτος: Τροχαίο με δίκυκλο να παρασέρνει πεζό, δύο άτομα τραυματίστηκαν

ι τραυματίες μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου
Σοβαρά τραυματίστηκαν ένα οδηγός δίκυκλου και ένας πεζός, όταν το δίκυκλο τον παρέσυρε το πρωί της Παρασκευής (15.05.2026), στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Το τροχαίο με το δίκυκλο συνέβη έξω από το 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο της Ναυπάκτου. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για την παραλαβή των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο.

Στο σημείο βρέθηκε και η Τροχαία Ναυπάκτου, η οποία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Οι τραυματίες μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Χρειάστηκε να έρθουν δύο ασθενοφόρα από το Νοσοκομείο του Ρίο γιατί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου βρισκόταν ήδη σε άλλο περιστατικό.

