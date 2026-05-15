Χανιά: Σύλληψη και πρόστιμο σε 63χρονο για πρόκληση φωτιάς

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές στα Χανιά, όταν συνελήφθη 63χρονος ημεδαπός μετά από διερεύνηση φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι της Πέμπτης(14.05.2026), στην περιοχή Παλαιό Λιμάνι Χανίων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο 63χρονος έκαιγε υπολείμματα καλλιεργειών, πλησίον οικοπεδικού χώρου, εντός του αστικού ιστού του Δήμου Χανίων, με τη χρήση γυμνής φλόγας, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έκταση με ξηρά χόρτα και βλάστηση πλησίον οικίας.

Η περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια με κοινό κίνδυνο, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 937,50, σύμφωνα με την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές.