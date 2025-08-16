Ελλάδα

Νάξος: Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί για την φωτιά σε χωματερή

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές
Περιπολικό σε σημείο πυρκαγιάς
Περιπολικό σε σημείο πυρκαγιάς / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών προχώρησε χθες, 15 Αυγούστου 2025 η Πυροσβεστική για την φωτιά που προκλήθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα στη Νάξο.

Συγκεκριμένα, οι δυο αλλοδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Νάξου αφού κατηγιορούνται ότι άναψαν φωτιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, σε περιοχή της Νάξου.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική παρακαλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

