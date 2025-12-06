Συμβαίνει τώρα:
Ναυάγιο ανοικτά της Κρήτης με 17 μετανάστες νεκρούς σε μισοβυθισμένη φουσκωτή λέμβο

Δυο άτομα έχουν ανασυρθεί ζωντανά - Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότεροι επιβαίνοντες που δεν έχουν εντοπιστεί
Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες στην Κρήτη / Κρήτη TV

Τραγωδία σημειώθηκε 26 μίλια νότια της νήσου Χρυσής στην Κρήτη, όταν φουσκωτή λέμβος με 19 μετανάστες βυθίστηκε λόγω ισχυρής θαλασσοταραχής.

Διερχόμενο πλοίο με σημαία Τουρκίας. έδωσε το σήμα για μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όμως 17 άτομα μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί από τη λέμβο που βρέθηκε ανοικτά της νήσου Χρυσής στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti το σημείο της τραγωδίας, προσέγγισε αμέσως το συγκεκριμένο πλοίο, καλώντας τον θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για να ξεκινήσει άμεσα η επιχείρηση έρευνάς και διάσωσης, των λιμενικών Αρχών της Κρήτης, οι οποίες έσπευσαν με πλωτά μέσα, αν και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.

Στο μεταξύ το φουσκωτό των μεταναστών είχε βυθιστεί, παρασύροντας στον υγρό τάφο 17 από τους 19 μετανάστες. Τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από το σκάφος του Λιμενικού το οποίο έχει αποσπαστεί τις τελευταίες ημέρες στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Οι σοροί των άτυχων μεταναστών θα μεταφερθούν για νεκροψία νεκροτομή στο ΠΑΓΝΗ.

Στην επιχείρηση συμμετέχει μάλιστα ελικόπτερο super puma, το οποίο παρά τις προσπάθειες του πιλότου να προσεγγίσει τις σορούς των μεταναστών, δεν τα κατάφερε. Τα πτώματα περισυνελλέγαν από σκάφος των λιμενικών, όπως προαναφέραμε.

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), με ένα σκάφος της FRONTEX, 3 παραπλέοντα, 1 super puma και ένα αεροσκάφος της FRONTEX.

Την πιο δραματική πτυχή της κατάστασης ανέδειξε ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, επιβεβαιώνοντας ότι οι αρχές αναζητούν ψυγείο κατάλληλο να φιλοξενήσει 18 σορούς. «Όλοι είναι νεαρής ηλικίας. Έχουμε δεκαοκτώ ανθρώπους πνιγμένους, ο ένας πάνω στον άλλο.

Η λέμβος ήταν ξεφούσκωτη και από τις δύο πλευρές, στοιβαγμένοι σε έναν μικρό χώρο. Η περισυλλογή ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεταφορά των νεκρών γίνεται προσωρινά μέσω γραφείων τελετών, όμως η ανάγκη για κατάλληλο χώρο φύλαξης είναι άμεση και πιεστική.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των 2 διασωθέντων από το ναυάγιο στην Κρήτη με τους 17 νεκρούς μετανάστες - Μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες
Πολλοί είχαν παραισθήσεις, βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα
μετανάστες
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Εκατοντάδες αγρότες έχουν μπει στην πίστα του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ενώ εκρηκτική παραμένει η κατάσταση και στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά
Αγρότης πετάει πέτρα στους αστυνομικούς στα Χανιά 6
