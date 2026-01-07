Ελλάδα

Ναύπακτος: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο των δύο αδερφών – Η ιατροδικαστική έρευνα και οι 5 διαθήκες

Ήταν Φεβρουάριος του 2024, όταν σε φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους είχαν βρει τραγικό θάνατο μία 89χρονη και ο 84χρονος αδερφός της
Ναύπακτος: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο των δύο αδερφών – Η ιατροδικαστική έρευνα και οι 5 διαθήκες

Θρίλερ δίχως τέλος γύρω από τον θάνατο των δύο αδερφών στη Ναύπακτο, μία υπόθεση που παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη του Κολωνακίου με τον γιο που κατηγορείται ότι έκαψε τη μητέρα του για την περιουσία της.

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση – μυστήριο, η οποία εκτυλίσσεται στη Ναύπακτο και αφορά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων στο σπίτι τους, δεν σταματούν. Όπως υποστηρίζει στο Live News όπου μίλησε την Τετάρτη (07.01.2026) η οικιακή βοηθός που τους φρόντιζε, ο 84χρονος δεν ήθελε καμία άλλη γυναίκα στο σπίτι του παρά μόνο εκείνη.

«Ψάξαμε να βρούμε αλλοδαπές κυρίες που θα καθόντουσαν εκεί 24 ώρες το 24ωρο μαζί τους, δεν ήθελε καμία. Την άλλη μέρα τις έδιωχνε».

Λόγω των προβλημάτων υγείας της 89χρονης όπως λέει, ο αδερφός της είχε κουραστεί και μπροστά της είχε προαναγγείλει το τραγικό τέλος τους.

Όπως περιγράφει η γυναίκα, οι εικόνες που αντίκρισε μόλις μπήκε στο σπίτι κόβουν την ανάσα.

«Όταν άνοιξα την πόρτα, με πήρε η μυρωδιά. Τρέχω να ανοίξω την πόρτα της Πολύτω και βλέπω τον Γιώργο που ήταν καθισμένος στο πάτωμα, απανθρακωμένος. Ψάχνω την γιαγιά, και βλέπω ένα μαύρο πράγμα στο κρεβάτι».

 

Οι σχέσεις με τον ανιψιό

Όπως αποκαλύπτεται τόσο από την οικιακή βοηθό αλλά και από την γειτονιά, οι σχέσεις θείου και ανιψιού κρεμόντουσαν σε τεντωμένο σκοινί.

«Αυτό που γνωρίζω, που έλεγε ο Γιώργος πάντα, ήταν ότι έλεγε ο ανιψιός του πάντα όποτε τον έβρισκε τον ρώταγε ”θείε το έχεις το εκατομμύριο;” και αυτός νευρίαζε και του έλεγε ”σε εσένα ούτε ένα ευρώ”».

Οι πέντε διαθήκες

Πλέον όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων δεν αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα, παρόλα αυτά τόσο οι πέντε διαθήκες αλλά και τα όσα υποστηρίζουν ο ανιψιός και η οικιακή βοηθός δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση στις έρευνες των Αρχών.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο Live News είπε πως κατά το σφράγισμα του σπιτιού μετά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων, δεν εντοπίστηκε στο σπίτι καμία διαθήκη.

Ωστόσο, κάποιες εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε μία διαθήκη, η οποία κρίθηκε πλαστή. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2024 εμφανίστηκαν ακόμα 4 διαθήκες.

Όμως, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όπου έγινε η δίκη για την πρώτη διαθήκη, κανείς δεν ανέφερε πως υπάρχουν ακόμα 4 διαθήκες.

 

Αποκάλυψη για τον θάνατο των ηλικιωμένων

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις εντοπίστηκε μία φαρμακευτική αγωγή στην 89χρονη, ενώ στον οργανισμό του 84χρονου βρέθηκε υπνωτικό φάρμακο, το οποίο ταυτίζεται με τα φάρμακα συνταγογράφησης της αδερφής του.

Ο ηλικιωμένος ωστόσο, δεν έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και αρνιόταν να καταναλώσει φάρμακα.

