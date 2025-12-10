Ναύπλιο: Μεγάλη κατολίσθηση στο μονοπάτι Αρβανιτιά Καραθώνα 

Ισχυρή κατολίσθηση σημειώθηκε στο Ναύπλιο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, η οποία προκλήθηκε από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis η κατολίσθηση στο Ναύπλιο έγινε στις 5.20 το απόγευμα, όταν μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων κατέρρευσαν από το βουνό, κλείνοντας πλήρως το μονοπάτι που συνδέει τις περιοχές Αρβανιτιάς και Καραθώνας.

Το γεγονός παρατηρήθηκε από έναν ψαρά, ο οποίος ήταν μάρτυρας του συμβάντος από απόσταση, και περιέγραψε πώς είδε «να κατεβαίνουν μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων».

Ο δρόμος έχει κλείσει εντελώς στην κυκλοφορία. Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ναυπλιέων, εντόπισε αμέσως τον κίνδυνο και έχει τοποθετήσει προειδοποιητικές κορδέλες, αποκλείοντας την πρόσβαση στο σημείο για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στον χώρο για αξιολόγηση των ζημιών και τον προγραμματισμό των εργασιών εκκαθάρισης και υποστήριξης του εδάφους. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματίας.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των επειγουσών εργασιών.