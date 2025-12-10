Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ναύπλιο: Μεγάλη κατολίσθηση στο μονοπάτι Αρβανιτιά Καραθώνα 

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των επειγουσών εργασιών
Ναύπλιο κατολίσθηση
Κατολίσθηση στο Ναύπλιο / Argolikeseidhseis.gr

Ισχυρή κατολίσθηση σημειώθηκε στο Ναύπλιο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, η οποία προκλήθηκε από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Μια ισχυρή κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από τις πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις, έλαβε χώρα στο Ναύπλιο το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis η κατολίσθηση στο Ναύπλιο έγινε στις 5.20 το απόγευμα, όταν μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων κατέρρευσαν από το βουνό, κλείνοντας πλήρως το μονοπάτι που συνδέει τις περιοχές Αρβανιτιάς και Καραθώνας.

Το γεγονός παρατηρήθηκε από έναν ψαρά, ο οποίος ήταν μάρτυρας του συμβάντος από απόσταση, και περιέγραψε πώς είδε «να κατεβαίνουν μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων».

Ο δρόμος έχει κλείσει εντελώς στην κυκλοφορία. Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ναυπλιέων, εντόπισε αμέσως τον κίνδυνο και έχει τοποθετήσει προειδοποιητικές κορδέλες, αποκλείοντας την πρόσβαση στο σημείο για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Ναύπλιο κατολίσθηση
Κατολίσθηση στο Ναύπλιο / Argolikeseidhseis.gr

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στον χώρο για αξιολόγηση των ζημιών και τον προγραμματισμό των εργασιών εκκαθάρισης και υποστήριξης του εδάφους. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματίας.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των επειγουσών εργασιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
225
82
81
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Και για απόπειρα δολοφονίας κατά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ της Φοινικούντας κατηγορείται ο ανιψιός του - Το τηλεφώνημα στον φίλο του μετά το διπλό φονικό
Όσα υποστήριζε ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αναφορικά με το τηλεφώνημα στον φίλο του αμέσως μετά το φονικό, ένα μήνα πριν συλληφθούν και οι δύο
Ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στην Φοινικούντα
7
Newsit logo
Newsit logo