Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με τρόλεϊ

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος τα ξημερώματα της Παρασκευής 19.12.2025 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τρόλεϊ.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν ο 27χρονος, οδηγώντας τη μηχανή του επί της λεωφόρου Δεκελείας στη Νέα Φιλαδέλφεια, συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ που κινούταν αντίθετα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος φορούσε κράνος τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

