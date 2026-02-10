Συμβαίνει τώρα:
Νέα Φιλαδέλφεια: Χειροπέδες σε 3 μέλη συμμορίας που ακινητοποιούσε αυτοκίνητα και λήστευε οδηγούς – Πάνω από 100.000 ευρώ η λεία τους

Οι δράστες παρακολουθούσαν τα θύματά τους και προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά των οχημάτων τους ώστε οι οδηγοί να ακινητοποιούσαν τα οχήματά τους και οι δράστες να αφαιρούν χρηματικά ποσά από το εσωτερικό των οχημάτων
Συμμορία με ληστείες στη Νέα Φιλαδέλφεια
Χρήματα, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους οι συλληφθέντες

Για κλοπές από οχήματα σε περιοχές της Αττικής με λεία πάνω από 100.000 ευρώ κατηγορούνται τρία μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν από την Αστυνομία στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τρίτη (10.2.26).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος των τριών μελών, μιας 50χρονης, ενός 33χρονου και ενός 19χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι τρεις κατηγορούμενοι νοίκιαζαν από εταιρεία ενοικίασης οχημάτων το «επιχειρησιακό» τους όχημα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας.

Στη συνέχεια κινούνταν σε περιοχές της Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν τα θύματά τους παρακολουθώντας εισερχόμενους πολίτες σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

Μόλις εξέρχονταν από τα τραπεζικά καταστήματα πολίτες που είχαν προβεί σε ανάληψη χρηματικού ποσού και όταν αυτοί επιβιβάζονταν στο όχημά τους, οι δράστες τους ακολουθούσαν με το «επιχειρησιακό» τους όχημα και εκμεταλλευόμενοι τυχόν ακινητοποίηση του οχήματος των θυμάτων σε φωτεινό σηματοδότη ή σε κάποια ολιγόλεπτη στάση, οι δράστες προκαλούσαν φθορά (σκάσιμο) σε ένα ελαστικό του οχήματος.

Ως αποτέλεσμα, μόλις γινόταν αντιληπτή η φθορά του ελαστικού από τα θύματα, αυτά ακινητοποιούσαν το όχημά τους και οι δράστες τους προσέγγιζαν και με τη μέθοδο της απασχόλησης τους αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά από το εσωτερικό των οχημάτων.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών με τους δράστες να αποκομίζουν χρηματικό ποσό άνω των 100.000 ευρώ.

Στην κατοχή των τριών κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 545 ευρώ,

τρία κατσαβίδια,

τρία κινητά τηλέφωνα,

πτυσσόμενο μαχαίρι και

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζεται.

