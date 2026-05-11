Απεργία 13 Μαΐου: «Παραλύει το δημόσιο», τι θα γίνει με τα σχολεία – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

«Παραλύει» η χώρα την ερχόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου, καθώς η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία, επηρεάζοντας δημόσιο, σχολεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν συνδικάτα και ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει απευθυνθεί κάλεσμα σε εργαζόμενους πολλών κλάδων, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται:

η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

Επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, όπως ο νέος πειθαρχικός κώδικας κ.α.

Αν και στην απεργία θα συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί, τα σχολεία δεν αναμένεται να παραμείνουν πλήρως κλειστά. Αναμένεται να υπάρξουν κενά και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα καθώς αρκετοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί θα προχωρήσουν σε απεργία.

Η πανελλαδική απεργία θα επηρεάσει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.