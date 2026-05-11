Συναγερμός στην Κορινθία: Νεκρός από πυροβολισμό 69χρονος στο Μπολάτι

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΟΣ / EUROKINISSI
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές, το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026) καθώς άνδρας βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο Μπολάτι Κορινθίας, από τον αδελφό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πώς και το πότε σημειώθηκε ο πυροβολισμός. Στο Μπολάτι έσπευσε από την πρώτη στιγμή ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Κορινθίας. Εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πως έγινε το σοβαρό ατύχημα.

Πληροφορίες από korinthostv.gr

