Νέα Πέραμος: Οι δύο πλαστές διαθήκες, τα δρομολόγια του οχήματος των δραστών και οι νέες καταθέσεις για τη δολοφονία του 27χρονου

Οι αξιωματικοί που ασχολούνται με την εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων προσώπων του περιβάλλοντος του θύματος σε μια προσπάθεια να συνθέσουν το παζλ της ζωής του
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Οι δύο πλαστές διαθήκες, το Golf με τις παραποιημένες πινακίδες από τη Θεσσαλονίκη και τα δρομολόγια μέσα στην Ελευσίνα που κατέγραψαν οι κάμερες, αποτελούν τους βασικούς άξονες ερευνών του Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση της υπόθεσης με την αρπαγή και την εν ψυχρώ εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί που ασχολούνται με την εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων προσώπων του περιβάλλοντος του θύματος σε μια προσπάθεια να συνθέσουν το παζλ της ζωής του.

Σειρά έχει σήμερα (06.02.2026) η μητέρα του νεαρού, ενώ είναι πολύ πιθανό να περάσει και πάλι το κατώφλι της ΓΑΔΑ και η σύντροφος του για συμπληρωματική κατάθεση, αφού η συγκεκριμένη κοπέλα είναι το μοναδικό πρόσωπο που φέρεται να γνώριζε τις δραστηριότητες του. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν δείξει ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο ο 27χρονος, φέρεται μοναδικός ιδιοκτήτης εταιρείας εργατικού δυναμικού, η οποία όμως δεν έχει κύκλο εργασιών. Μάλιστα, πρόκειται επί της ουσίας για την εταιρεία που είχε επιχειρηματίας από τον Ασπρόπυργο που δολοφονήθηκε πριν απο δυο χρόνια με την υπόθεση να παραμένει ακόμα ανεξιχνίαστη. Ο ευρύτερος επαγγελματικός κύκλος και οι σχέσεις που είχε αναπτύξει το θύμα το τελευταίο διάστημα αναλύονται από τους ειδικούς, καθώς εκεί εκτιμούν ότι βρίσκεται το μυστικό της δολοφονίας.

Σε ο,τι αφορά στις δυο πλαστές διαθήκες που υπάρχουν πρόκειται για δυο διαφορετικές διαθήκες που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, η μια που ευνοεί τον πατέρα του 27χρονου και η άλλη το θύμα και ερευνάται αν εμπλέκονται πρόσωπα που έχουν διαδραματίσει περίεργο ρόλο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα δρομολόγια προσέγγισης και διαφυγής των δραστών οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν με προσοχή το υλικό από τις κάμερες έτσι ώστε να καταφέρουν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών της αρπαγής και εκτέλεσης του 27χρονου.

