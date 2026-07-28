Ελλάδα

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη γιος γνωστού ηθοποιού μετά από επεισοδιακή καταδίωξη – Είχε πάνω του κατσαβίδι

Ο νεαρός είναι ανερχόμενος τράπερ και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια
αστυνομικοί σε μηχανή
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKNISSI
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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε το βράδυ της Δευτέρας (27.7.26) ένας 23χρονος, γνωστός τράπερ, έπειτα από καταδίωξη με αστυνομικούς στους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Η καταδίωξη σημειώθηκε περίπου στις 22:00, στην οδό Αιγαίου στη Νέα Σμύρνη, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκαναν σήμα στον αναβάτη μιας μηχανής να σταματήσει για έλεγχο. Ο 23χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπάκουσε στις υποδείξεις και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ και ξεκίνησε καταδίωξη. Στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελίων, ο νεαρός εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα και άρχισε να τρέχει.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την καταδίωξη και λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Αμισού, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, με τη συνδρομή δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο.

Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

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