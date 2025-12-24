Νέα Στύρα: Αυτοκίνητο έπεσε μέσα στην θάλασσα μπροστά στο λιμάνι – Λιμενικός βούτηξε και έσωσε τους 4 επιβάτες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων (24/12/2025) στο λιμεναρχείο στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο με 4 επιβάτες έκανε βουτιά στο λιμάνι στα Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές μαρτυρίες στο evima.gr, το αυτοκίνητο που ήταν στο λιμάνι των Νέων Στύρων κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε μέσα στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του eviaonline στο αμάξι επέβαιναν 4 άτομα εκ των οποίων δύο παιδιά.

Μόλις ένας άνδρας του λιμενικού είδε το ατύχημα έσπευσε να μπει στην θάλασσα να τους βοηθήσει. Εκείνος κατάφερε να τους βγάλει και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.