Νέα Στύρα: Αυτοκίνητο έπεσε μέσα στην θάλασσα μπροστά στο λιμάνι – Λιμενικός βούτηξε και έσωσε τους 4 επιβάτες

Στο αμάξι επέβαιναν 4 άτομα εκ των οποίων δύο παιδιά, τα οποί είναι καλά στην υγεία τους
Το αυτοκίνητο που έπεσε στο λιμάνι /Φωτό eviaonline

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων (24/12/2025) στο λιμεναρχείο στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο με 4 επιβάτες έκανε βουτιά στο λιμάνι στα Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές μαρτυρίες στο evima.gr, το αυτοκίνητο που ήταν στο λιμάνι των Νέων Στύρων κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε μέσα στη θάλασσα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του eviaonline στο αμάξι επέβαιναν 4 άτομα εκ των οποίων δύο παιδιά.

Το αυτοκίνητο που έπεσε στο λιμάνι / Φωτό evima.gr

Μόλις ένας άνδρας του λιμενικού είδε το ατύχημα έσπευσε να μπει στην θάλασσα να τους βοηθήσει. Εκείνος κατάφερε να τους βγάλει και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

