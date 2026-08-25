Ελλάδα

Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με τέσσερα UAV, δέκα παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, από τις ελληνικές δυνάμεις
Τουρκικό οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Kizilelma
Τουρκικό οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Kizilelma / Baykar Technologies/Handout via REUTERS
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Συνεχίζεται η τουρκική παραβατικότητα από drones στο Αιγαίο και σήμερα Τρίτη (25.08.2026). Τέσσερα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έκαναν οκτώ παραβάσεις στο FIR Αθηνών και τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στις παραβάσεις στο FIR Αθηνών συμμετείχε και ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

Τουρκικές παραβάσεις Κ.Ε.Κ. στο F.I.R. Αθηνών – Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. την 25η Αυγούστου 2026:

  • ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –
  • ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 (1 CN-235 και 4 UAV)
  • ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5
  • ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –
  • ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 10 (2 από το CN-235 και 8 από τα UAV)
  • ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 3 (από τα UAV)
  • ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –
  • ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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