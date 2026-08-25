Θρίλερ στο Ιόνιο: «Ο πατέρας μου πιθανόν να είναι νεκρός» λέει ο γιος του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την περιγραφή της μητέρας μου, μπορείτε να δείτε κι εσείς τις κηλίδες αίματος από το ψάρι που καθάριζε ο πατέρας μου, στις οποίες γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα» τόνισε μιλώντας στο Live News ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου.

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση με τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος ταξίδευε με το καταμαράν του στο Ιόνιο, απολαμβάνοντας τις διακοπές του με την σύζυγό του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της ίδιας, ο άνδρας φέρεται να είχε πιάσει έναν τόνο που είχε αγκιστρώσει. Κατά την προσπάθειά του να τον μετακινήσει, φέρεται να γλίστρησε στα αίματα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα. Έκτοτε η τύχη του αγνοείται με τις ιταλικές και τις ελληνικές αρχές να ψάχνουν ίχνη του μανιωδώς.

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Μετά την πτώση του στην θάλασσα, ο 66χρονος φώναξε στην σύζυγό του να σταματήσει το σκάφος, κλείνοντας τις μηχανές, ωστόσο η γυναίκα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το καταμαράν, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να απομακρύνεται από το σημείο. Λόγω του σοκ που υπέστη εκείνη την στιγμή, η ίδια δεν μπόρεσε να πετάξει στον σύζυγό της ούτε σωσίβιο για να πιαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του 66χρονου επέλεγε τα τελευταία πέντε χρόνια να έρθει στην Ελλάδα από συγκεκριμένη διαδρομή, δηλαδή περνώντας πρώτα από τις Συρακούσες της Σικελίας. Επομένως, δεν πρόκειται για μια διαδρομή που δεν είχε ξανακάνει, που δεν ήξερε. Δεν ήταν μια δύσκολη διαδρομή, όπως ανέφερε ο γιος του επιχειρηματία στο Live News.

Ο ίδιος είπε ότι για πρώτη φορά έκαναν το ταξίδι αυτό στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο καταμαράν. Το άλλαξαν σαν σκάφος ταξιδιωτικό λίγο πριν ξεκινήσουν το ταξίδι. Ήταν το πρώτο τους ταξίδι το οποίο επιχείρησαν με το συγκεκριμένο σκάφος. Είχε μεγάλη εμπειρία ο πατέρας του περισσότερα από 13 χρόνια ενώ τελευταία χρόνια βρισκόταν περίπου 5 με 7 μήνες μέσα στη θάλασσα, πραγματοποιώντας ταξίδια και στην Ισπανία.

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Το καλοκαίρι ο Ισπανός επιχειρηματίας επέλεγε τα ζεστά νερά, όπως είπε ο γιος του, προτιμώντας την Ελλάδα και κυρίως τη νότια περιοχή της Μεσσηνίας. Είχε άδεια χειριστή και η μητέρα του και γνώριζε αρκετά και για τη θάλασσα και για τα ταξίδια.

Η μητέρα του ανέφερε από την πλευρά της είναι σε απόλυτο σοκ. Πλέον βρίσκεται στην Ισπανία, όπου την εξέτασαν οι ειδικοί που επιβεβαιώνουν αυτό το σοκ του οργανισμού της, το οποίο έζησε από τα πρώτα λεπτά μέχρι και την μοιραία μέρα που κατάφερε, να κοντρολάρει, το σκάφος και να καλέσει βοήθεια.

«Ο πατέρας μου πιθανόν να είναι νεκρός. Θέλω να τα σεβαστείτε αυτό. Θέλω να σεβαστείτε τη στιγμή. Θέλω να σεβαστείτε την κατάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την περιγραφή της μητέρας μου για το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Μπορείτε να δείτε και εσείς αυτό που δείξαμε εμείς, δηλαδή τις κηλίδες αίματος που υπάρχουν από το ψάρι στο νότιο τμήμα του καταμαράν, στη δεξιά πλευρά, εκεί όπου φαίνεται πως ο πατέρας μου καθάριζε αυτό το ψάρι και βρέθηκε στη θάλασσα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ισπανικών ΜΜΕ πως την πορεία του σκάφους παρακολουθούσε φίλος της οικογένειας, ωστόσο δεν φαίνεται να έκανε κάτι. Άγνωστο παραμένει αν προσπάθησε να επικοινωνήσει με το σκάφος, άγνωστο και αν ειδοποίησε τις Αρχές. Επίσης, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τον εξοπλισμό ασφαλείας και τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή της γυναίκας, σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα.