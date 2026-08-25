Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Γεννηματάς για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα

Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (25.08.2026) ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών, μετά από πολύμηνη νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς».

Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, όταν κατέρρευσε από εγκεφαλικό επεισόδιο.

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Ο τραγουδιστής έδωσε γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και να επανέλθει, με την οικογένειά του ανελλιπώς στο πλευρό του.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»:

«Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».