Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έγινε δολοφόνος» λέει η κόρη του 48χρονου

Σοκαρισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της γυναικοκτονίας που σημειώθηκε την Κυριακή (23.08.2026) στη Νέα Σμύρνη, όπου ένας 48χρονος πυροβόλησε την 45χρονη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μία σύζυγο και μια κόρη άφησε πίσω ο 48χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη και αυτόχειρας. Στο πένθος έχει βυθιστεί και η οικογένεια της άτυχης 45χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες θύτης και θύμα είχαν σχέση το τελευταίο διάστημα ωστόσο κοντινά τους πρόσωπα έχουν αποκαλύψει ότι αφορμή του εγκλήματος αποτέλεσε η απόφαση της γυναίκας να χωρίσει από τον 48χρονο.

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Η κόρη της 45χρονης ανέφερε στις Αρχές πως η μητέρα της την είχε ενημερώσει πως έχει χωρίσει από τον 48χρονο ενώ μάλιστα της είχε αποκαλύψει πως ήταν προβληματισμένη με τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών.

«Γνώριζα ότι η μαμά μου είχε μια σχέση το τελευταίο διάστημα. Μου είχε πει όμως, ότι είχε χωρίσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν προβληματισμένη με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα γιατί της δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Μου είχε πει ότι την ζηλεύει υπερβολικά. Δεν ήμουν στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Βρισκόμουν με τον θείο μου στο Αγρίνιο. Σε εκείνον έλεγε περισσότερα πράγματα προφανώς, για να μην με ανησυχήσει, δεν ξέρω, είμαι σε σοκ», είπε η κόρη της γυναίκας.

Από την πλευρά της σε σοκ βρίσκεται και η 19χρονη κόρη του 48χρονου, την οποία είχε αποκτήσει με τη νόμιμη σύζυγό του. Μιλώντας στο Live News η κοπέλα ανέφερε: «Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος. Στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι.

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Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας», είπε το κορίτσι.

Το καρτέρι θανάτου και οι σοκαριστικές μαρτυρίες

Πριν το φονικό, ο 48χρονος πρόλαβε να αποχαιρετήσει την σύζυγο και την κόρη του και στη συνέχεια έφυγε με προορισμό το σπίτι της 45χρονης. Η κουμπάρα του περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του άνδρα και όσα, σύμφωνα με την ίδια, είχαν προηγηθεί ενώ αποκάλυψε και τα τελευταία λόγια του 48χρονου στην κόρη του. «Κλείστηκε μέσα στο δωμάτιο για πολλές ώρες. Πήγε το βράδυ να συναντήσει το παιδί του. Της είπε “μπορεί να μη με ξαναδείς”. Το παιδί του τού είπε “μπαμπά, τι είναι αυτά που λες;”», περιέγραψε η κουμπάρα του.

«Επέστρεψε στο σπίτι του στις 4 η ώρα. Ξύπνησε τη γυναίκα του. Της λέει έλα δω. Άφησε κάποια χρήματα και της λέει “να προσέχετε και θέλω να μου προσέχεις το παιδί, το παιδί σαν τα μάτια σου”. Έβαλε τα κλάματα και σηκώθηκε και έφυγε», πρόσθεσε η ίδια.

Στη συνέχεια έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που έμενε η 45χρονη και την περίμενε να βγει. Την αιφνιδίασε και την ανάγκασε να γονατίσει μπροστά του, πριν την εκτελέσει. Ο 48χρονος φαίνεται πως είχε σχεδιάσει από καιρό να σκοτώσει την 45χρονη. Κυκλοφορούσε οπλισμένος με ένα όπλο που ανήκε στην αλβανική φρουρά, το οποίο είχε παράνομα στην κατοχή του και παρακολουθούσε το θύμα του.

Η γυναίκα φέρεται να αποφάσισε να χωρίσει από τον 48χρονο, όταν έμαθε πως ήταν παντρεμένος με μια 19χρονη κόρη, όμως εκείνος αποφάσισε τότε να κάνει κόλαση τη ζωή της. Οι δικοί του άνθρωποι τον έβλεπαν θολωμένο και κλεισμένο κατά διαστήματα στον εαυτό του.

Η γυναίκα τον φοβόταν, είχε καταλάβει ότι κινδυνεύει και το είχε επικοινωνήσει στους δικούς της ανθρώπους. Ωστόσο, ο φόβος που είχε εκφράσει η 45χρονη σε άτομα του στενού κύκλου της και η αλλαγή της κλειδαριάς του σπιτιού της, δεν στάθηκαν αρκετά για να την σώσουν. «Τον τελευταίο καιρό, όπου και αν πήγαινε, ό,τι και αν έκανε, τον έβρισκε μπροστά της», ανέφερε από την πλευρά της η νύφη του θύματος.

Οι απειλές που δεχόταν η δολοφονημένη γυναίκα, είχαν αρχίσει να πυκνώνουν επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα. «Της είχε στείλει φωτογραφία με το όπλο στο κεφάλι ότι θα αυτοκτονήσω και θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Της προτείναμε όλοι να πάει στην αστυνομία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε», πρόσθεσε η νύφη του θύματος.

Στενοί συγγενείς δράστη και θύματος μίλησαν στο Live News και όλοι τους δήλωσαν συντετριμμένοι και σοκαρισμένοι από τη συμφορά που καλούνται να διαχειριστούν. «Το κορίτσι έχει σοκαριστεί πάρα πολύ. Δεν περίμενε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο ο πατέρας της. Αναρωτιέται πώς θα ζήσει με αυτή την ρετσινιά, ουσιαστικά να σας το πω έτσι. Γιατί δεν παύει να είναι το παιδί του δολοφόνου», είπε η κουμπάρα του δράστη.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν κάποιο καιρό από ότι μου είπε η σύζυγός του που δεν ήταν τόσο καλά. Άρα υπήρχε αυτή η διαμάχη που είχανε μάλλον στη σχέση τους μεταξύ με το θύμα».

Παράλληλα, κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την στιγμή του φονικού. «Πρώτα ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και άλλος ένας πυροβολισμός. Τρεις(σύνολο) και μετά από δύο λεπτά ο τελευταίος. Μετά τον τέταρτο περάσανε πέντε λεπτά. Λέγαμε τι να κάνουμε; Καταλάβαμε μετά. Το τέταρτο ακούστηκε πάρα πολύ στη πόρτα μου. Όπως κατεβαίνω κάτω ο άλλος ήταν μπρούμυτα, ο άντρας, η γυναίκα ήταν ανάσκελα. Το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με αίματα».