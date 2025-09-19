Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Νεαρή δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση σε τρόλεϊ – «Τον βλέπω να έχει έξω τα γεννητικά του όργανα»

Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, ενώ η φίλη της και ένας κύριος κατάφεραν να συγκρατήσουν τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία και έτσι δεν κινδύνευσε
Τρόλεϊ
Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα σε τρόλεϊ έπεσε μια νεαρή γυναίκα στην Αθήνα και στάθηκε στην απάθεια των συνανθρώπων της.

Το περαστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης έγινε κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου μαζί με μια φίλη της στην Αθήνα, ενώ ο οδηγός του τρόλεϊ δεν παρέμεινε στο σημείο και δεν παρενέβη άμεσα, όπως η ίδια κατήγγειλλε. 

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ έβαλε τις φωνές, ενώ η φίλη της και ένας κύριος κατάφεραν να συγκρατήσουν τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία και έτσι δεν κινδύνευσε.

«Νόμιζα ότι ήταν κάποιο γόνατο. Μετά από δευτερόλεπτα γυρνάω και τον βλέπω να έχει έξω τα γεννητικά του όργανα. Οταν με είδε έβαλε μέσα στο παντελόνι του τα γεννητικά του όργαμα. Φώναζα αλλα δεν ήρθε κάποιος και ήμουν σε σοκ. Απλά το τρόλεϊ συνέχιζε. Ο οδηγός σταμάτησε μετά από λιγο και δεν σηκώθηκε ποτέ από το τιμόνι όταν εγώ φώναζα», ήταν τα λόγια της.

Η νεαρή γυναίκα μίλησε για απάθεια των υπόλοιπων επιβατών και την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης από τους παρευρισκόμενους.

Το περισταστικό σχολίασε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου σημειώνοντας ότι οι αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίνονται άμεσα σε τέτοιες καταγγελίες και συνεργάζονται με τους πολίτες για τη σύλληψη των δραστών.

Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει προληπτική παρουσία αστυνομικών στα Μέσα Μαζική Μεταφοράς ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών. Οπως είπε πάνω από 1.500 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί φέτος για διάφορα αδικήματα, μεταξύ αυτών περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ελλάδα
