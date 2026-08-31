Κυψέλη: «Οι Illuminati μας άλλαξαν το βρέφος στο μαιευτήριο, μας έδωσαν σατανιασμένο» είπε στην κατάθεσή του ο 43χρονος

Δεν έχει τέλος το θρίλερ στην Κυψέλη, όπου την Κυριακή 30 Αυγούστου βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος μέσα σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα και σε κατάσταση ψύξης. Πρόκειται για δολοφονία του μωρού, καθώς η ιατροδικαστική «έδειξε» πως το παιδί δέχτηκε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άνθρωποι.

Πρόκειται για τον 43χρονο πατέρα, την 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του βρέφους και τον 26χρονο Αφγανό σύντροφο της 15χρονης εγκυμονούσας κόρης τους. Στο διαμέρισμα της φρίκης στην Κυψέλη βρέθηκαν και τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ανάμεσά στα οποία ήταν η 15χρονη, καθώς και δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών.

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Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (31.08.2026) οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι το μόλις 8 μηνών μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της συντρόφου του.

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τούς είχαν αλλάξει το παιδί και τους είχαν δώσει άλλο μωρό οι «Illuminati», χαρακτηρίζοντας το παιδί «σατανιασμένο». «Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας».

Από την πλευρά της η 38χρονη Γερμανίδα, είχε ισχυριστεί ότι ήταν η μητέρα του παιδιού, το οποίο πέθανε μετά την γέννα αλλά το κράτησε παγωμένο μαζί της. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές στην κατάθεσή της η γυναίκα έπεσε σε πολλές αντιφάσεις, κυρίως σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του βρέφους.

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Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες

Στους τρεις απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, ενώ η έρευνα σε βάρος συνεχίζεται για την ανθρωποκτονία του βρέφους στην Κυψέλη.

Στο άψυχο κορμάκι του μωρού εντοπίστηκαν πάνω από 10 μαχαιριές. Μάλιστα, στην πορεία της έρευνας κι εφόσον συμπληρωθεί φάκελος, θα απαγγελθούν κατηγορίες και για τη δολοφονία του βρέφους.

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν μεθαύριο Τετάρτη πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φρικτή υπόθεση της Κυψέλης.

Οι κατηγορούμενοι βγήκαν από τα δικαστήρια της πρώην της σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 20:00 και θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Τα ανατριχιαστικά ευρήματα

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα στοιχεία της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε μία ροζ βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής προέκυψε ότι το μόλις 8 μηνών μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του.

«Γροθιά στο στομάχι» είναι τα ευρήματα που εντόπισαν οι αρχές μέσα στο διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη. Δεν χωράει ανθρώπινος νους την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το άψυχο σώμα του βρέφους, καθώς το αγοράκι ήταν κατεψυγμένο και έφερε αλλεπάλληλα τραύματα στο σώμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σπίτι διέμενε για λιγότερο από 1 μήνα μια 38χρονη Γερμανίδα μαζί με τον 43χρονο Έλληνα σύντροφό της, την 15χρονη κόρη τους – η οποία είναι έγκυος – και τους δύο γιους τους, ηλικίας 12 και 9 ετών, ενώ χτες βράδυ (30.08.2026) στο διαμέρισμα βρισκόταν και ένας 26χρονος Αφγανός που ισχυρίστηκε ότι είναι ο σύντροφος της ανήλικης κόρης.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, στις αποσκευές του ζευγαριού βρέθηκαν εφτά σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα στικάκι αποθήκευσης υλικού. Στην επίμαχη βαλίτσα, βρέθηκε το νεκρό βρέφος τυλιγμένο σε ένα κόκκινο ισοθερμικό σάκο σε κατάσταση ψύξης. Πάνω από τον σάκο υπήρχαν σακούλα σκουπιδιών και περιτύλιγμα με κόκκινη ουσία, η οποία πιθανότατα είναι αίμα. Μέσα στην ίδια βαλίτσα που βρέθηκε το μωρό, εντοπίστηκε επίσης ένα σκαπτικό εργαλείο, ένα φτυάρι μικρό, μία μπλε κουβέρτα και ένα σεξουαλικό βοήθημα.

Η 38χρονη, μετά τον εντοπισμό του νεκρού μωρού, ισχυρίστηκε αμέσως στις αρχές ότι πρόκειται για δικό της παιδί που πέθανε πριν 8 μήνες και το κρατούσε στην κατάψυξη. Αμέσως ο ιατροδικαστής διέταξε την λήψη DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι είναι πράγματι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους.

Η φωτογραφία «γρίφος»

Μια φωτογραφία, που έχει ανεβάσει ο 43χρονος στα social media, προκάλεσε αίσθηση στις αρχές, αλλά και επιπλέον ερωτήματα γύρω από την υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σε αυτή αποτυπώνεται ο 43χρονος μαζί με μια γυναίκα και άλλα τρία παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για την 38χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Και οι πέντε βρίσκονται γύρω από ένα παιδικό καροτσάκι, στο οποίο όπως διακρίνεται μέσα σε αυτό υπάρχει ένα μωρό λίγων μηνών.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει αναρτηθεί στα social media στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αρκετό καιρό πριν από την ημερομηνία που υποστήριξε η 38χρονη ότι γεννήθηκε το δολοφονημένο βρέφος. Με τα έως τώρα δεδομένα, η γυναίκα ανέφερε ότι το παιδί το είχε γεννήσει πριν από δύο χρόνια. Το γεγονός αυτό ερευνάται καθώς οι ιατροδικαστές δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν με μεγάλη ακρίβεια τη χρονολογία κατά την οποία ήρθε στον κόσμο το δολοφονημένο παιδί.

Φυσικά η φωτογραφία των πέντε μαζί με το καρότσι και το μωρό μπορεί να μην αποκαλύπτει κάτι και να πρόκειται για κάποιο άλλο μωρό. Ωστόσο, το ότι συγκεκριμένο οπτικό υλικό δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στις ερωτήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.