Σύρος: «Η 41χρονη είχε μάθει πως ο δράστης είχε πειράξει άτομο από το στενό της περιβάλλον» – Νέες μαρτυρίες για το έγκλημα

Στο σαλόνι του σπιτιού, οι φωτογραφίες της 41χρονης κόρης τους, ξύνουν καθημερινά πλέον την ανοιχτή πληγή που καίει την ψυχή τους. Οι γονείς της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο παραμένουν συντετριμμένοι μετά τη δολοφονία της 23ης Ιουλίου η οποία τούς στέρησε το παιδί και διέλυσε τις ζωές τους.

Οι γονείς της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο είναι πεπεισμένοι πως επρόκειτο για μία μελετημένη δολοφονία. Όπως πιστεύουν ότι ο 41χρονος αναγνώρισε την κόρη τους και αποφάσισε να της κλείσει το στόμα.

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Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου περί νόμιμης άμυνας, προκαλούν οργή στους στενούς συγγενείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας.

«Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι λογικό», λέει η μητέρα της στο MEGA και το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Γιατί, όμως, η 41χρονη πήγε εκείνο το απόγευμα στο σπίτι του άντρα που κατηγορείται ότι την σκότωσε;

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«Πάω σε μια δουλειά. Δεν θ’ αργήσω. Δεν ήταν έτσι τρομαγμένη ούτε κάτι τέτοιο. Δεν την είδα έτσι να πάει να κάνει κάτι κακό», θυμούνται τα τελευταία της λόγια οι γονείς της.

Μάλιστα, στενοί συγγενείς της δολοφονημένης επαναλαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες πως η 41χρονη είχε μάθει πως ο κατηγορούμενος είχε πειράξει άτομο από το στενό της περιβάλλον και είχε πάει στο σπίτι για να ζητήσει εξηγήσεις.

«Δεν μπορεί να ήταν άμυνα, ήθελε να την σκοτώσει»

Ο πατέρας της 41χρονης διασώστριας, μιλώντας τη Δευτέρα (31.08.2026) στο Live News επιμένει πως ο 41χρονος κυνήγησε την κόρη τους «για να της κλείσει το στόμα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί να ήταν άμυνα, ήθελε να την σκοτώσει. Ίσως είναι αυτό που λέμε, ότι ίσως να πείραξε κάποιο παιδί. Γιατί η εγγόνα μου, είναι που έκανε παρέα με τις κόρες του, και τελευταία είχε αρχίσει το παιδί να λέει ότι τον φοβόταν».

Από την άλλη πλευρά, η νονά του κατηγορούμενου λέει στο Live News, πως ο 41χρονος προκλήθηκε και αντέδρασε.

«Ήταν το καλύτερο παιδί εδώ της γειτονιάς. Οικογενειάρχης και στη δουλειά του. Ήταν εργολάβος. Όλοι τον ζητούσαν γιατί ήταν από τους καλύτερους εργολάβους».

Για εκείνη είναι αδιανόητο ο 41χρονος να έφτασε σκόπιμα στη δολοφονία μίας γυναίκας. Ποτέ, όπως λέει, δεν είχε απασχολήσει με τη συμπεριφορά του.

«Εγώ έπεσα από τα σύννεφα γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο για τον… αυτό το πράγμα. Είναι άδικο να πάει τώρα κάποιος στο σπίτι του και να τον φέρει σε αυτή την κατάσταση».

Στέκεται στη διάρρηξη που είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν το έγκλημα. Όπως λέει, ο 40χρονος βαφτισιμιός της φοβήθηκε δικαιολογημένα και αντέδρασε.

«Ξαφνιάστηκε το παιδί. Δεύτερη φορά μέσα σε δέκα μέρες. Ποιος, ποιος δε θα αντιδρούσε μέρα μεσημέρι; Ποιος δε θα αντιδρούσε;».

Ποια είναι η αλήθεια που κρύβει το έγκλημα;

Ο 41χρονος πίστεψε πως έχει να κάνει με απόπειρα ληστείας και αντέδρασε ή μήπως αναγνώρισε τη διασώστρια και αποφάσισε να βάψει τα χέρια του με αίμα, όπως πιστεύουν οι συγγενείς της;

Γνωρίζονταν θύμα και κατηγορούμενος – Τι κατέθεσαν οι πρώην σύζυγοί τους

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, ο κατηγορούμενος και η διασώστρια του ΕΚΑΒ γνωρίζονταν πολύ καλά. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώην γυναίκα του 41χρονου είχε παντρευτεί τον πρώτο ξάδερφο της δολοφονημένης.

Μάλιστα, η πρώην γυναίκα του 41χρονου είχε παντρευτεί τον πρώτο ξάδερφο της δολοφονημένης διασώστριας, ενώ τα παιδιά τους φαίνεται πως έκαναν παρέα.

Αυτά αποκαλύπτονται από τις καταθέσεις του πρώην συζύγου του θύματος και της πρώην γυναίκας του δράστη στις Αρχές.

«Χθες πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη και η Βάγγη έφτασε σε αυτό το σημείο να πάει σε ένα ξένο σπίτι με μαχαίρι και να καταλήξει να την σκοτώσουν. Μάλιστα τον άνθρωπο αυτόν τον γνώριζε γιατί τα παιδιά μας και ειδικά οι κόρες μας κάνουν πολλή παρέα. Είναι σαν ξαδέρφες, γιατί ο πρώτος ξάδερφος της πρώην γυναίκας μου έχει παντρευτεί την πρώην γυναίκα του Αντώνη. Πάντως επειδή με ρωτάτε, η Βάγγη δεν έκανε ναρκωτικά και ήταν πάντα αντίθετη σε αυτά. Όσον αφορά τον αν είχε οικονομικά προβλήματα, δεν μπορώ να το ξέρω στα σίγουρα, αλλά και αυτό να ήταν θα έπρεπε να έρθει σε μένα να μου ζητήσει», λέει ο πρώην σύζυγος του θύματος.

Ενώ η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου ανέφερε: «Το θύμα είναι φίλη μου, αλλά είχαμε να μιλήσουμε καιρό. Εγώ προσπαθούσα να έρθω σε επικοινωνία μαζί της στις 24/07/2026 για να την ρωτήσω αν θα έρθει στη βάφτιση του παιδιού μου, αλλά δεν απαντούσε. Δεν γνώριζα ότι ήταν ήδη στο νησί. Ενημερώθηκα από μια φίλη για το συμβάν χωρίς να ξέρω ότι πρόκειται για την Ευαγγελία. Αργότερα, κάλεσα τον πατέρα της αλλά ούτε εκείνος γνώριζε τι έχει συμβεί, το μόνο που μου είπε είναι πως η Ευαγγελία βρισκόταν ήδη στο νησί. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα, δεν έχουμε κάνει ποτέ συζήτηση για οικονομικά θέματα, δεν γνωρίζω ούτε αν κάνει χρήση».

Τι περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες

Στο μικροσκόπιο μετά το έγκλημα μπήκαν και μία σειρά από περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων. Ατόμων που είδαν τα όσα έγιναν μετά από αυτό το σημείο.

Όπως ανέφεραν, η 41χρονη κατέβηκε τα σκαλιά, άρχισε να τρέχει, όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Το μοιραίο χτύπημα στον θώρακα της γυναίκας, διαπέρασε τον πνεύμονα και της προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατό της.

Από τη μια οι γονείς της δολοφονημένης Ευαγγελίας που θρηνούν την απώλεια της κόρης τους και από την άλλη οι συγγενείς του κατηγορούμενου που προσπαθούν να τον στηρίξουν. Και οι δύο πλευρές ζητούν να χυθεί άπλετο φως και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το έγκλημα της Σύρου.