Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο με 7 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Δύο εβδομάδες μετά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, το Αιγαίο αντιμετωπίζει μια απρόσμενη αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας με νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε σήμερα (25.02.2026) πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησε σε συνολικά 4 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, το τουρκικό UAV έκανε 3 παραβάσεις και 1 παραβίαση, ενώ το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας έκανε 1 παράβαση και 6 παραβιάσεις.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.