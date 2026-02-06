Νεκρός 45χρονος εργάτης στη Μεσσηνία: Καταπλακώθηκε από μπάζα

Εργατικό δυστύχημα στη Μεσσηνία λίγο πριν τις 15.30 το μεσημέρι της Παρασκευής (06/02/2026) στην περιοχή Άρι με θύμα έναν 45χρονο εργάτη.

Το εργατικό δυστύχημα έγινε όταν, σύμφωνα με το messinialive ο 45χρονος Αλβανός εργάτης χειριστής κομπρεσέρ, μέλος συνεργείου εργολάβου, έσκαβε για δίκτυο ομβρίων υδάτων στη Μεσσηνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξαφνικά το έδαφος στο σημείο που έσκαβε υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να καταπλακωθεί από τα μπάζα.

Άμεσα στο σημείο προσέτρεξαν να τον βοηθήσουν συνάδελφοί του ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο 45χρονο.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ για μισή ώρα, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρινόταν.

Ο 45χρονος εργάτης έφερε τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά, και είχε καταλήξει ήδη από το σημείο του συμβάντος. Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Καλαμάτας.