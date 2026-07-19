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Νεμέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που δύο κουκουλοφόροι βάζουν φωτιά με βενζίνη και αναπτήρα σε καφετέρια

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση
νεμεα φωτια
Η στιγμή που ο άνδρας βάζει φωτιά στην καφετέρια / korinthostv
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Τρόμο έχει προκαλέσει η εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου και προκάλεσε ζημιές σε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Η εμπρηστική επίθεση έγινε σε γνωστή καφετέρια της Νεμέας περίπου μεταξύ 02:30 και 03:00, όταν δύο κουκουλοφόροι πλησίασαν το μαγαζί και έβαλαν φωτιά με βενζίνη και αναπτήρα στον εξωτερικό χώρο του.

Όπως μπορούμε να δούμε και σε βίντεο που εξασφάλισε το korinthostv.gr, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν στο σημείο επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα.

Αφού στάθμευσαν το δίκυκλο, περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και ειδικότερα βενζίνη, την είσοδο του καταστήματος, ενώ ποσότητα του υγρού διοχετεύτηκε και στο εσωτερικό μέσω της σχισμής της πόρτας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αναπτήρα, προκάλεσαν την ανάφλεξη και εγκατέλειψαν άμεσα το σημείο, διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Το κατάστημα βρίσκεται δίπλα σε σπίτια και άλλες επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να είχε θέσει σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και γειτονικές περιουσίες.

νεμεα φωτια
Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κατάστημα / korinthostv
νεμεα φωτια
Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κατάστημα / korinthostv
νεμεα φωτια
Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κατάστημα / korinthostv

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Εξετάζονται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

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Πηγή φωτό: iStock 7
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