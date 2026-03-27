Ελλάδα

Νέο Ηράκλειο: 14χρονος μαθητής πήγε σχολείο με μαχαίρι και στιλέτο «πεταλούδα»

Οι γονείς του μαθητή αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου
Ομάδα ΔΙΑΣ της ελληνικής αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στο 1ο Γυμνάσιο στο Νέο Ηράκλειο. Μαθητές αντιλήφθηκαν ότι ένας συμμαθητής τους είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ένα στιλέτο «πεταλούδα» και ενημέρωσαν τον καθηγητή τους, ο οποίος τηλεφώνησε στην αστυνομία.

Αμέσως, στο σχολείο στο Νέο Ηράκλειο έφτασαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο στα πράγματα του 14χρονου και στη συνέχεια στη σύλληψή του, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι 29 εκατοστών και ένα στιλέτο «πεταλούδα».

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (27.03.2026), όταν δύο συμμαθητές του αντιλήφθηκαν τα αιχμηρά αντικείμενα στην τσάντα του και ενημέρωσαν τον καθηγητή τους.

Οι γονείς του μαθητή αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
159
114
45
42
καιρός
Newsit logo
Newsit logo