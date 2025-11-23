Ελλάδα

Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο – Μαχαίρι 14 εκατοστών βρέθηκε στην τσάντα του ενός

Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και οι γονείς τους - Οι ανήλικοι φέρεται πως είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 2 άτομα
Two school kids fight in a dark passageway of their school, almost silhouette

Σε 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές τις προηγούμενες ημέρες, μετά από άγρια συμπλοκή που έγινε έξω από σχολείο, στο Νέο Ηράκλειο. Δράστες και θύματα, ανήλικοι μαθητές του σχολείου.

Η συμπλοκή έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (21.11.2025) όταν μαθητές πιάστηκαν σε χέρια για ασήμαντη αφορμή. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και έξω από το σχολείο του Νέου Ηρακλείου έσπευσαν μηχανές ΔΙΑΣ για να συλλάβουν τους δράστες οι οποίοι ήδη είχαν τραπεί σε φυγή.

Μετά από έρευνα των αρχών, καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποιήθηκαν κάποιοι από τους δράστες. Λίγη ώρα μετά βρέθηκαν σε κοντινό σημείο τρεις 16χρονοι οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσωπικά τους αντικείμενα, βρέθηκε και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών.

Οι άλλοι 2 ομολόγησαν πως συμμετείχαν στη συμπλοκή. Και οι 3 μαθητές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για τη συμπλοκή συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Με εντολή εισαγγελέα εν τέλει αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη δικογραφία αναφέρονται άλλοι 2 ανήλικοι που επίσης συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
189
143
96
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας – Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου
χιόνια
Newsit logo
Newsit logo