Νέο προκλητικό σόου της Τουρκίας στο Αιγαίο με 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις εναέριου χώρου

Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας / Φωτογραφία αρχείου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / via Eurokinissi

Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο, αφού συνεχίζονται οι παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και οι παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (21.04.2026) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Τουρκία έστησε σόου προκλητικότητας στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο με 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Ειδικότερα, ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 προχώρησε σε 1 παράβαση και 5 παραβιάσεις ενώ τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν σε 8 παραβάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

