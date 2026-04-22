Αμπελόκηποι: Αναβιώνει η γυναικοκτονία με τον 39χρονο που έκλεισε τη σορό της συζύγου του στο πατάρι και έπαιζε «θέατρο» – «Ήμουν σε βρασμό»

Ξεκίνησε η δίκη για την άγρια δολοφονία 32χρονης γυναίκας απο τον 39χρονο σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε την άτυχη γυναίκα με σφυρί και στη συνέχεια την έπνιξε με καλώδιο στο διαμέρισμά τους στους Αμπελόκηπους τον Δεκέμβριο του 2024.

Η φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία, με τη σορό της άτυχης γυναίκας να εντοπίζεται στο πατάρι του διαμερίσματος που διέμενε η οικογένεια, στους Αμπελόκηπους.

Η υπόθεση είχε σοκάρει την κοινή γνώμη και βεβαίως την οικογένεια της δολοφονημένης γυναίκας, καθώς ο άνδρας επι μία εβδομάδα έπαιζε θέατρο σ, δηλώνοντας ανήσυχος για την τύχη της γυναίκας του, ενώ προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της θανούσας, σε μια προσπάθεια να πείσει ότι η 32χρονη είχε δήθεν φύγει στο εξωτερικό.

Κατά την απολογία του στον ανακριτή, δήλωσε ότι τέλεσε το αποτρόπαιο έγκλημα εν βρασμώ ψυχής. Το ίδιο υποστήριξε και ενώπιον δικαστών.

«Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη. Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της», είπε κατά την εκφώνηση του κατηγορητηρίου.

Κλαίγοντας η μητέρα της άτυχης γυναίκας και μητέρας δύο παιδιών, περιέγραψε πως ο πρώην γαμπρός της προσπάθησε να ξεγελάσει την οικογένειά της, παριστάνοντας τον ανήσυχο κι εγκαταλελειμμένο σύζυγο.

«Ο κατηγορούμενος με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανυσηχει για την κόρη μου. Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και έφυγε. Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε για Αλβανία. Η κόρη μου έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και κάνει τρεις δουλειές. Μου είχε πει ότι δεν πέρναγε καλά στο σπίτι, αλλά όχι σκοπεύε να παρατήσει τον άνδρα της. Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;», ειπε με κλάματα η τραγική μητέρα.

Για έναν «καλό πατέρα και σύζυγο», μίλησε ο αδερφός του κατηγορούμενου.

«Αγαπούσε τα παιδιά του, ήταν συνέχεια μαζί τους. Ήταν καλός σύζυγος και αδελφός. Ούτε στην Αλβανία είχε δημιουργήσει θέματα, ούτε στην Ελλάδα είχε προβλήματα», είπε ο μάρτυρας.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.