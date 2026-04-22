«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση, με τρομακτικό σενάριο χημικής απειλής στο Λιμάνι της Πάτρας

Λίγο μετά τις δέκα το πρωί της Τετάρτης (22.04.2026) άρχισαν να ηχούν σειρήνες στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» στον κεντρικό λιμένα της Πάτρας. Μέσα σε δευτερόλεπτα ξεκίνησαν να καταφθάνουν οχήματα της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, ενώ υπήρχε κινητοποίηση και του Λιμενικού. Ο στόχος ήταν ένας: η διαχείριση και απομάκρυνση ενός «ύποπτου δέματος», το οποίο θεωρήθηκε, μετά από απειλή, πιθανό να περιέχει Χημικό, Βιολογικό, Ραδιολογικό ή Πυρηνικό παράγοντα(ΧΒΡΠ).

Πρόκειται για το σενάριο της μεγάλης άσκησης στην Πάτρα, με την κωδική ονομασία «Τροία 2026» που διοργανώθηκε από την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και τον απόλυτο συντονισμό των σωμάτων ασφαλείας απέναντι σε ασύμμετρες απειλές και τεχνολογικά ατυχήματα.

Ειδικές μονάδες απολύμανσης, πυροτεχνουργοί και «ντους» βιοασφάλειας

Το σκηνικό στον επιβατικό σταθμό θύμιζε κινηματογραφική ταινία, καθώς οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής ανέλαβαν δράση με ειδικές στολές προστασίας. Στο σημείο στήθηκαν άμεσα ειδικοί χώροι απολύμανσης και σκηνές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν φουσκωτές μονάδες (ντουζιέρες) για την απολύμανση όσων ήρθαν σε επαφή με το «ύποπτο» αντικείμενο, ακολουθώντας τα αυστηρότερα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν προσωπικό του λιμένα εντόπισε το δέμα και ενημέρωσε τις Αρχές. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ -οι οποίες προχώρησαν τελικά στην περισυλλογή του χημικού ή ραδιολογικού κινδύνου- και ειδικός πυροτεχνουργός του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας για να αποκλείσει την ύπαρξη εκρηκτικής ύλης.

Ο αντιπύραρχος και διοικητής της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, Κωνσταντίνος Τσιμπούκης, υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων δράσεων για την ασφάλεια των πολιτών: «Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας, διενεργήσαμε άσκηση επί πεδίου με αντικείμενο την απειλή από χημικό, ραδιολογικό ή πυρηνικό παράγοντα. Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν το προσωπικό μας να εντοπίζει τυχόν κενά και αδυναμίες, ώστε σε ένα πραγματικό συμβάν να είμαστε σε θέση να μειώσουμε τα λάθη και τους χρόνους επέμβασης».

