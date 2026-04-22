Καλαμάτα: Φωτιά σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών και πλαστικών – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στην αποθήκη
φωτιά
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (22/4/2026) σε επιχείρηση σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών και πλαστικών, στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας.

Στο σημείο της φωτιάς έχουν φτάσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχει κλείσει το ρεύμα εισόδου στην Καλαμάτα, ενημερώνει το tharrosnews.gr.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στην αποθήκη, ενώ από την καύση εκλύονται πυκνοί, μαύροι καπνοί, καθιστώντας επικίνδυνη την εισπνοή τους για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν ειδικό όχημα με την ομάδα ΟΑΚ, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας.

φωτιά
tharrosnews.gr/
φωτιά
tharrosnews.gr

Αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά το συντομότερο δυνατό.

