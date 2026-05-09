Νίκος Δένδιας για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει και δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε

Αναφορά στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε από ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας την Πέμπτη (7.5.26) έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ομιλία του στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι του Σαββάτου (9.5.26).

«Είδατε ένα drone ξένης χώρας ο οποίο αλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και κάποιες μέρες. Επειδή ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε», τόνισε ο Νίκος Δένδιας για το μαύρο USV που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας και σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δημιουργούμε τις δυνατότητες για να μπορεί η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίζει το Πολεμικό της Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και antidrones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλώντας για τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων και την «Ατζέντα 2030».

Στο «μικροσκόπιο» το λογισμικό και οι πιθανοί στόχοι

Σημειώνεται ότι η υπόθεση με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, έχει περάσει στο μικροσκόπιο των εξειδικευμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς το συγκεκριμένο drone φέρεται να διαθέτει εξοπλισμό που παραπέμπει σε πλατφόρμα στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής χρήσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onalert.gr, το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά το λογισμικό, δηλαδή την «ψηφιακή μνήμη» του drone. Ο δεύτερος αφορά τον εξοπλισμό που φέρει, τους αισθητήρες, τα συστήματα επικοινωνίας, την πρόωση, την πηγή ενέργειας, τις κεραίες, την εκρηκτική ύλη, καθώς και κάθε εξάρτημα που μπορεί να οδηγήσει στον κατασκευαστή ή στον τελικό χρήστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το drone είχε πιθανότατα χάσει την επαφή με τον χειριστή ή το κέντρο που το κατηύθυνε και κινήθηκε ανεξέλεγκτα μέχρι να καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει τη σημασία του περιστατικού. Αντιθέτως, την ενισχύει.

Παράλληλα με το λογισμικό, κρίσιμη θεωρείται η τεχνική εξέταση του φορτίου. Οι ειδικοί θα βάλουν στο μικροσκόπιο την ποιότητα και ποσότητα της εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές, κάμερες ημέρας ή νύχτας, θερμικές κάμερες, αισθητήρες εντοπισμού στόχου, κεραίες υψηλής απολαβής, δέκτες GPS πολλαπλών συχνοτήτων, συστήματα αποφυγής εμποδίων ή ηλεκτρονικά ίχνη που δείχνουν σύνδεση με συγκεκριμένο τύπο μη επανδρωμένου συστήματος.

Το μεγάλο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι αν το drone είχε συγκεκριμένο στόχο ή αν βρέθηκε στην περιοχή έπειτα από απώλεια ελέγχου, παρασυρόμενο από ρεύματα, ανέμους και μηχανική αδράνεια. Στο τραπέζι βρίσκονται περισσότερα από ένα σενάρια, τα οποία εξετάζονται με βάση τη διαδρομή, την κατάσταση του σκάφους, το φορτίο και τα στοιχεία που θα εξαχθούν από τα ηλεκτρονικά του.