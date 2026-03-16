Νίκος Δένδιας: Νέα εξοπλιστικά προγράμματα για την αεράμυνα – F-35, F-16 Viper και εκσυγχρονισμός φρεγατών MEKO

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μίλησε σήμερα (16/3/2026) από το Λονδίνο όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, σχετικά με την εισαγωγή εξοπλιστικών προγραμμάτων προς γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων, για την ενίσχυση της αεράμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα, για τα οποία είχε ενημερώσει το OnAlert.gr, τα οποία θέτουν τις βάσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας της χώρας, την υποστήριξη εξοπλισμών με συμβάσεις Follow On Support (FOS) και την αναβάθμιση στρατιωτικών μέσων όπως φρεγατών MEKO και μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50 στην έκδοση Viper.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια

«Εισάγεται σήμερα για γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής, μια σειρά από εξόχως σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα. Βεβαίως, όλα αυτά τα προγράμματα εμπεριέχονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, που αποτελεί ένα τμήμα της «Ατζέντας 2030».

Περιλαμβάνει, πρώτα και κύρια, την τεράστια αναβάθμιση της αεράμυνας της Πατρίδας μας, με τη δημιουργία του πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης των από αέρος απειλών. Αποτελεί αυτό ένα σημαντικό πυρήνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», δηλαδή του νέου Προγράμματος Αποτροπής. Νομίζω ότι η αναγκαιότητα αυτής της αντιμετώπισης απεδείχθη απολύτως στο πεδίο των συγκρούσεων.

Δημιουργούμε, επιτέλους, ένα θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με πολλαπλά επίπεδα αντιμετώπισης όλων των συγχρόνων απειλών, των αεροσκαφών, των drones, αλλά και των πυραύλων και των βαλλιστικών πυραύλων. Και επίσης, στην παραγωγή αυτών των συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, στον κατάλογο των προγραμμάτων που εισάγονται εμπεριέχεται η δημιουργία των υποδομών για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας. Τα F-35 δεν είναι απλά αεροπλάνα, είναι πλατφόρμες που εισάγουν την Αεροπορία μας σε μια νέα εποχή. Εμπεριέχεται, επίσης, η αναβάθμιση των F-16 Block 50, των περίπου 40 F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, ώστε η χώρα να αποκτήσει πάνω από 100 F-16 Viper.

Επίσης, τον εκσυγχρονισμό των Φρεγατών MEKO, στον οποίο θα συμμετάσχουν, βεβαίως, ελληνικά ναυπηγεία, και μια σειρά από προγράμματα υποστήριξης αεροσκαφών «Follow On Support», μεταξύ των οποίων και των αεροσκαφών μας, των Μεταγωγικών, των C-27.

Θα ήθελα βέβαια να υπογραμμίσω ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης, οι συμβάσεις «Follow On Support», αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα, με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας που αυτό σημαίνει και την ενημέρωση της Βουλής. Θυμίζω ότι αυτό δεν ήταν πάντα η αντιμετώπιση. Πολλές φορές στο παρελθόν τα «Follow On Support» αντιμετωπιζόντουσαν μέσα από τις λειτουργικές δαπάνες, με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

Δυστυχώς, εξαιτίας της ανάγκης να βρεθώ σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πραγματοποιήσω την επίσκεψη που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της επίσκεψης του προέδρου Μακρόν στην Κύπρο και στη Σούδα, δε θα έχω τη δυνατότητα να εισηγηθώ εγώ ο ίδιος τα Προγράμματα αυτά στη Βουλή των Ελλήνων. Είμαι βέβαιος ότι ο Υφυπουργός, ο κύριος Δαβάκης, θα κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Άλλωστε, οι Αρχηγοί των Επιτελείων είναι εκεί για να εξηγήσουν οτιδήποτε οι Βουλευτές θελήσουν, ώστε να υπάρχει μια σφαιρική αντίληψη.

Όμως, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτά τα Προγράμματα δείχνουν πόσο έγκαιρα είχαμε «διαβάσει» τη νέα πραγματικότητα. Είχαμε προβεί σε μια ευρυγώνια ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας. Και η πραγματοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή. Σε μια εποχή που θα είναι οι ισχυρότερες στην Ιστορία της Πατρίδας μας και το αγαθό της ασφάλειας το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως σε αυτήν τη φάση το πιο απαραίτητο από πότε».

Πηγή: OnAlert.gr