Νίκος Παπαδάκης: Θλίψη για τον θάνατό του – Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία των Χανίων και όχι μόνο η είδηση θανάτου του γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη.

Ο Νίκος Παπαδάκης, έδωσε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο, άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής την τελευταία του πνοή, αφήνοντας ωστόσο πίσω του σπουδαίο έργο ως διευθυντής στο Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», καθώς και πλούσιο συγγραφικό έργο.

Τον άνδρα που είχε χαρακτηριστεί ως η ψυχή του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους τόσο ο Κυριάκος Πιερρακάκης όσο και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Η δήλωση του Προκόπη Παυλόπουλου

Έφυγε σήμερα από την ζωή ο από την σύστασή του, το 2000, Γενικός Διευθυντής του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης.

Υπήρξε ευγενές τέκνο της Κρήτης, ένας πραγματικός ευπατρίδης, ο οποίος αφιέρωσε, κυριολεκτικώς, τη ζωή του και τις εμβριθείς ιστορικές γνώσεις του στην υπεράσπιση και διαφύλαξη του έργου και των πολιτικών παρακαταθηκών του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Θα μείνει πάντα χαραγμένη στην μνήμη μου, πέρα από την ειλικρινή φιλία μας, η υποδειγματική συνεργασία μας ιδίως κατά την θητεία μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και έως σήμερα.

Εύχομαι οι διάδοχοί του να ακολουθήσουν το παράδειγμά του πάνω στα δικά του ανεξίτηλα βήματα. Αιωνία η μνήμη του.

Πιερρακάκης: Υπήρξε η ψυχή ενός θεσμού που τιμά ολόκληρη τη χώρα

Μεταξύ των προσώπων που «αποχαιρέτησαν» τον Νικόλαο Παπαδάκη είναι και ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, που εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους φίλους και τους συνεργάτες του στο ίδρυμα.

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Νικόλαο Παπαδάκη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της πολιτικής κληρονομιάς και της προσφοράς στην Ελλάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ως δικηγόρος, ερευνητής, συγγραφέας και για δεκαετίες γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”», υπήρξε η ψυχή ενός θεσμού που τιμά όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Συνέβαλε καθοριστικά στη βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας την εθνική αυτογνωσία. Συνδύασε το θάρρος με τη νηφαλιότητα και την αφοσίωση στην ιστορική επιστήμη με το ιδανικό της εθνικής ομοψυχίας. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του, διαπιστώνοντας την ευγένεια, την ευαισθησία και την έγνοια του για την παιδεία, τον πολιτισμό και την πρόοδο του τόπου μας.

Με το επιστημονικό του έργο και τις πρωτοβουλίες του συνέδεσε την ιστορική γνώση με την εκπαίδευση, εμπλουτίζοντας σταθερά τον δημόσιο διάλογο. Το δίτομο έργο του “Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης” ξεχωρίζει για το βάθος της έρευνας και τη γνώση της εποχής και των πρωταγωνιστών. Αποτελεί έργο-σταθμό ανάμεσα σε πολλά άλλα βιβλία του, που φωτίζουν μια καθοριστική περίοδο της νεότερης Ελλάδας.

Η απώλειά του μας γεμίζει λύπη, αλλά και ευγνωμοσύνη για το ολοκληρωμένο παράδειγμα ήθους, σοβαρότητας και αγάπης για την πατρίδα που μας αφήνει. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του στο Ιδρυμα. Οπως ο ίδιος ανέδειξε το έργο του Βενιζέλου ως ζωντανό και γόνιμο παράδειγμα για το μέλλον της Ελλάδας, έτσι και το δικό του έργο θα παραμείνει οδηγός και έμπνευση για τις επόμενες γενιές».

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε οραματιστής και πρωτεργάτης της δημιουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», τονίζεται σε ανακοίνωση για την απώλειά του.

«Στα 25 χρόνια λειτουργίας του ήταν η ψυχή του, υπηρετώντας με μοναδικό πάθος και αφοσίωση ζωής τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης του Βενιζέλου. Το μνημειώδες έργο του “Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης” αποτελεί την πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου πολιτικού», υπογραμμίζει το Ίδρυμα.

Η κηδεία του Νίκου Παπαδάκη θα τελεστεί την ερχόμενη Τρίτη (9/9, 12:00), στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Θα ταφεί στον τόπο καταγωγής του, τον Βάμο Αποκορώνου, ενώ παράκληση της οικογένειάς του είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωφελείς δράσεις.

Η ανακοίνωση του ιδρύματος

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοινώνει με βαθύτατη οδύνη την απώλεια του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικού διευθυντή Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή), ο οποίος έφυγε από κοντά μας το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από μία άνιση σύντομη μάχη που έδωσε με γενναιότητα.

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε οραματιστής, από κοινού με τον μεγάλο ιεράρχη της Κρήτης Ειρηναίο Γαλανάκη, και πρωτεργάτης της δημιουργίας του Ιδρύματος. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του ήταν η ψυχή του, υπηρετώντας με μοναδικό πάθος και αφοσίωση ζωής τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης του Βενιζέλου. Το μνημειώδες έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης» αποτελεί την πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου πολιτικού.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ. Θα ταφεί στον τόπο καταγωγής του, τον Βάμο Αποκορώνου, όπου προηγουμένως θα τελεστεί τρισάγιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Παράκληση της οικογένειάς του, αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωφελείς δράσεις.

Οι μουσειακοί χώροι του Ιδρύματος στη Χαλέπα, τις Μουρνιές και το Θέρισο παραμένουν κλειστοί μέχρι και την ημέρα της κηδείας.