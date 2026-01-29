Νίκος Ταχιάος: Κλείνει για 15 μέρες στα μέσα Μαρτίου το Μετρό Θεσσαλονίκης, νωρίτερα παραδίδεται το Flyover

Κλειστό για περίπου 15 ημέρες μέσα στον Μάρτιο θα μείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την επέκταση προς την Καλαμαριά, την ώρα που το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πιέζει παράλληλα για την επίσπευση των εργασιών του Flyover ώστε να παραδοθεί νωρίτερα από τον Μάιο του 2027, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος μιλώντας την Πέμπτη (29.01.2026) στον ρ/σ Status 107,7.

Όπως είπε, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσει «γύρω στα μέσα Μαρτίου» και ο στόχος είναι η επαναλειτουργία λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος πρόσθεσε ότι μετά το Πάσχα θα υπάρξει ακόμη μία διήμερη παύση λειτουργίας για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

Ο Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε και στο έργο της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover), σημειώνοντας ότι, βάσει σύμβασης, η παράδοση έχει ορίζοντα την 16η Μαΐου 2027, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες για επίσπευση «ώστε να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι Θεσσαλονικείς».

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών περιέγραψε ότι το Flyover θα εκτείνεται από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου έως λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα, θα διαθέτει δύο συν δύο λωρίδες και δεν θα έχει διόδια, ενώ η κυκλοφορία θα επιτρέπεται σε Ι.Χ. και φορτηγά έως 3,5 τόνους. Πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο σύνολο του μήκους όπου το έργο εφάπτεται με τον αστικό ιστό, αλλά και στον υφιστάμενο περιφερειακό.

Ο Νίκος Ταχιάος έκανε επίσης γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για νέο οδικό άξονα που θα συνδέει τον κόμβο Κ11 με τη Ραιδεστό, ώστε να λειτουργήσει ως «δακτύλιος» και να μεταβάλει τις κυκλοφοριακές ροές από και προς το Πανόραμα και τη Θέρμη.