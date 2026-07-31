Νόσος των Λεγεωναρίων: Στα 180 τα κρούσματα το 2025 – Οι ομάδες υψηλού κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης

Συνολικά 180 κρούσματα νόσου των Λεγεωναρίων καταγράφηκαν στη χώρα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα. Παρά την αύξηση των δηλώσεων κατά τη θερινή περίοδο, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι δεν παρατηρήθηκε επιδημική έξαρση και ότι η επίπτωση της νόσου παρέμεινε χαμηλή.

Όπως προκύπτει από την ετήσια επιδημιολογική αποτίμηση του ΕΟΔΥ, τα περισσότερα κρούσματα νόσου των Λεγεωναρίων αφορούσαν άνδρες και άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Από το σύνολο των 180 κρουσμάτων, τα 100 δηλώθηκαν μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων και τα 80 μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ELDSNet, το οποίο παρακολουθεί περιστατικά σε ταξιδιώτες που πιθανολογείται ότι εκτέθηκαν στο βακτήριο κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου, τα περισσότερα ταξιδιωτικά περιστατικά συνδέθηκαν με διαμονή στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Η επισκέπτρια Υγείας του Τμήματος Λοιμώξεων Αναπνευστικού του ΕΟΔΥ, Αναστασία Ανδρεοπούλου, εξηγεί ότι η λεγιονέλλα είναι βακτήριο ευρέως διαδεδομένο στη φύση, κυρίως σε υδάτινα περιβάλλοντα, ενώ μπορεί να αποικίσει δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενές, σωληνώσεις και εγκαταστάσεις όπου το νερό παραμένει στάσιμο.

Οι ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό του βακτηρίου είναι θερμοκρασίες νερού μεταξύ 25 και 42 βαθμών Κελσίου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού.

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Η λεγεωνέλλωση είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία και μπορεί να παρουσιάσει θνητότητα από 5% έως 30%, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Η μετάδοση γίνεται με την εισπνοή σταγονιδίων νερού (αερολύματος) που περιέχουν το βακτήριο, όπως μπορεί να συμβεί σε ντους ή άλλες εγκαταστάσεις ύδρευσης. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ ο χρόνος επώασης κυμαίνεται συνήθως από δύο έως δέκα ημέρες.

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, οι καπνιστές, καθώς και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η νόσος εμφανίζει έντονη εποχικότητα, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται κατά τους θερινούς και πρώτους φθινοπωρινούς μήνες, όταν η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και η επαναλειτουργία εποχικών καταλυμάτων ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηρίου.

Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι η πρόληψη βασίζεται στη συστηματική συντήρηση και απολύμανση των δικτύων ύδρευσης και κλιματισμού, στους τακτικούς ελέγχους και στην εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα, νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.