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Φωτιά και στην Αχαΐα, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά
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Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης που βιώνει όλη η χώρα τις τελευταίες ώρες, καθώς έχουν εκδηλωθεί πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία, Αττική, Άρτα, Αργολίδα ενώ έχουν σημειωθεί αναζωπυρώσεις και σε Ρέθυμνο και Πάρο. Νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (31.07.2026) και στην Αχαΐα.

Η νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας. Λίγο μετά τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγεται αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Άκολη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν για την επιχείρηση κατάσβεσης 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

axaia
Φωτιά
Φωτιά

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