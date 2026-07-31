Φωτιά στην περιφερειακή Αιγάλεω στο ύψος του Σκαραμαγκά – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα πάνω από την Περιφερειακή Αιγάλεω, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς. Συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί 40 πυροσβέστες με 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

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Νωρίτερα εστάλη και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα σχετικά με τη φωτιά στο Ποικίλο Όρος.

Μήνυμα του 112

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.