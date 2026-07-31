Ρέθυμνο: Αναζωπύρωση της μεγάλης φωτιάς και απανωτά μηνύματα του 112

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Παρασκευής στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του νότιου Ρεθύμνου, εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των αναζωπυρώσεων που εξακολουθούν να εκδηλώνονται.

Το τελευταίο μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Δρυμισκιανό Αμμούδι να απομακρυνθούν προς Τριόπετρα. Η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο εξακολουθεί να απασχολεί κατοίκους και αρχές για ακόμη μία ημέρα…

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⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δρυμισκιανό_Αμμούδι απομακρυνθείτε προς #Τριόπετρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Νωρίτερα είχε χτυπήσει μήνυμα μέσω του 112 για την περιοχή Κεραμές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς το χωριό Κισσόε Κάμπου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Μία σειρά προειδοποιητικών μηνυμάτων έχουν σταλεί τις τελευταίες ώρες, καθώς οι αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Νωρίτερα, μέσω του 112 είχε ζητηθεί η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια, ενώ ακολούθησε νέο μήνυμα για την περιοχή του Δρυμίσκου, με οδηγία απομάκρυνσης προς το Σπήλι.

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Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και του Ασώματου, τα μηνύματα του 112 φτάνουν το ένα μετά το άλλο στα κινητά των κατοίκων.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δριμίσκος Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς #Σπήλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.