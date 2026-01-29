Ελλάδα

Nova: Έπεσε το δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα – Εκτός λειτουργίας σταθερή και κινητή τηλεφωνία

Αναφορές για προβλήματα υπάρχουν τόσο σε Αττική όσο και στην επαρχία
nova

Αναστάτωση έχει προκληθεί σε πολλούς χρήστες της Nova αφού πριν λίγο (29/1/2026) έπεσε το δίκτυο της Nova σε όλη την Ελλάδα με την σταθερή και κινητή τηλεφωνία να μην λειτουργεί και να προκαλεί μεγάλα προβλήματα στους χρήστες.

Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί χρήστες της Nova αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της. Το πρόβλημα εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (29/01/2026).

Χιλιάδες χρήστες έχουν επισημάνει το πρόβλημα στο δίκτυο αφού χιλιάδες συνδρομητές δεν μπορούν να κάνουν ή δεχθούν κλήσεις, αλλά ούτε και SMS.

Αναφορές για προβλήματα υπάρχουν τόσο σε Αττική (από Νέο Κόσμο και Ηλιούπολη έως Ωρωπό και Αχαρνές) όσο και στην επαρχία (Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Χίος και αλλού).

