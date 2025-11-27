Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, με τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που ελέγχει εδώ και καιρό τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων να προχωρά στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο καταδικασμένων ως ψευδομαρτύρων, περιλαμβανομένων και τραπεζικών λογαριασμών στην Ελβετία, θεωρώντας πως τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis, είναι σε άμεση συνάρτηση με τα όσα κατέθεσαν στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα των έμπειρων στελεχών της Αρχής για το Ξέπλυμα ξεκίνησε μήνες πριν, με τη χαρτογράφηση της διαδρομής του χρήματος. Αυτό που διαπίστωσαν λοιπόν οι ελεγκτές είναι ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν στην Αμερική, μεταφέρθηκαν σε τράπεζες της Ελβετίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε, ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη Μαρία Μαραγγέλη, περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Η ροή του μαύρου χρήματος οδήγησε τις αρχές και στον εντοπισμό ακόμη 12 προσώπων, στα οποία μεταφέρονται από τους δύο κουκουλοφόρους μάρτυρες, διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.

Εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή δέσμευσης έχει φτάσει στα τραπεζικά ιδρύματα εντός Ελλάδος και στην Ελβετία. Η διάταξη δέσμευσης από την ανεξάρτητη αρχή, αυτομάτως σηματοδοτεί την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για τους καταδικασμένους ψευδομάρτυρες. Ήδη το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει η εν λόγω προκαταρκτική έρευνα για τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και τη Μαρία Μαραγγέλη.

Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των άλλων 12 φυσικών προσώπων, σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι από τις αμερικανικές αρχές. Τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς τρίτων χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία. Οι εν λόγω εμπλεκόμενοι θα ελεγχθούν στην ίδια προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της συνέργειας στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.