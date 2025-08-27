Novartis: Ένοχοι για ψευδή κατάθεση και αθώοι για ψευδή καταμήνυση οι 2 πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες – Η πρόταση της εισαγγελέως

H δίκη για την υπόθεση της Novartis με κατηγορούμενους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, Φίλιστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, συνεχίστηκε με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Ειρήνης Πελεκάνου, για απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων για νομικούς λόγους για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης ενώ ζήτησε την ενοχή τους για επιμέρους πράξεις για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η εισαγγελέας της δίκης για την υπόθεση Novartis είπε συγκεκριμένα: «Η μόνη ευθεία καταμήνυση έχει υπάρξει στην Αμερική από τον κ. Σαράκης και τους εντολείς του. Δεν υπάρχει άλλη καταμήνυση που να δηλώνεται ρητά η πρόθεση του μάρτυρα να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των καταγγελλόμενων προσώπων. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που είχε ήδη γίνει. Η ψευδής καταμήνυση προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία. Θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι για την ψευδή καταμήνυση».

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχη η Μαρία Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση για τους Αντώνη Σαμάρα, για Ανδρέα Λοβέρδο, για Μάριο Σαλμά, για Άδωνι Γεωργιάδη, για Γιάννη Στουρνάρα και Λίνα Νικολοπούλου, για Δημήτρη Αβραμόπουλο και Νίκο Μανιαδάκη.

Αντίστοιχα ζήτησε την ενοχή του Φ. Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση για μέρος των καταθέσεων σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα και Λίνα Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή της Μαρίας Μαραγγέλη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, σε βάρος της πρώην συνεργάτιδας του Άδωνι Γεωργιάδη, Βασιλικής Κατραβά και του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, για το ίδιο αδίκημα σε βάρος της κυρίας Κατραβά, του Αντώνη Σαμάρα και του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Η διαφοροποίηση στην ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων σύμφωνα με όσα τόνισε εισαγγελέας έγκειται στο γεγονός ότι η Μαρία Μαραγγέλη όσα κατέθεσε τα παρουσίασε ως πραγματικά περιστατικά ενώ ο Δεστεμπασίδης στην συντριπτική πλειοψηφία αποδίδει όσο λέει στον Κωνσταντίνο Φρουζή μεταφέροντας πληροφορίες και όχι γεγονότα.

Στο τέλος της αγόρευσης της, η εισαγγελέας τόνισε ότι «οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ότι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρόλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από το Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορώνες. Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει κατά μηνύσει…Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση ότι θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δε δικάζει εγκλήματα διαφθορας, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης».

Ειδικότερα, για όσα κατέθεσε η Μαρία Μαραγγέλη για πρώην Πρωθυπουργό η εισαγγελέας τόνισε ότι έγινε τραπεζική έρευνα και προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη.

Για τον Ανδρέα Λοβέρδο και όσα κατέθεσε η Μαρία Μαραγγέλη τόνισε ότι παρουσιάζει τα πάντα ως αληθή γεγονότα ενώ τονίσε ότι ελέχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό.

Για τον Μάριο Σαλμά και την Μαρία Μαραγγέλη η εισαγγελέας τόνισε ότι δεν ευνόησε καμία φαρμακευτική.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη και όσα κατέθεσε η Μαρία Μαραγγέλη εισαγγελείς είπε ότι ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε κάποιο εύρημα.

Σχετικά με όσα κατέθεσε ο Φ. Δεστεμπασίδης για τον Α. Γεωργιάδη, η εισαγγελέας τόνισε ότι ξεπέρασε «τις κόκκινες γραμμές. Μας λέει ότι γνώριζε έσοδα και δραστηριότητες Γεωργιάδη και ότι χρηματίζεται. Στην περίπτωση αυτή τέλεσε την αξιόποινη πράξη.»

Για τις καταθέσεις του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η εισαγγελέας τόνισε ότι «την αρμοδιότατα να αποφασίσει για την πανδημία δεν έχει εκάστοτε υπουργός. Σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητες δεν συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση».

Όσον αναφορά τα όσα κατέθεσε ο Φ. Δεστεμπασίδης για τον Γιάννη Στουρνάρα και τη σύζυγο του Λίνα Νικολοπούλου, η εισαγγελέας ότι «τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ότι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πως διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί».

Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις, ενώ η απόφαση αναμένεται το Σεπτέμβριο.