Ντέμης Νικολαΐδης: Ανεστάλη ο πλειστηριασμός του οικοπέδου του στην Αλεξανδρούπολη

Ανεστάλη προσωρινά ο πλειστηριασμός του οικοπέδου που έχει στην κατοχή του ο Ντέμης Νικολαΐδης και βρίσκεται στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», όπου ο αρχισυντάκτης της Espesso, Στέργιος Σαμαρτζής, αποκάλυψε ότι ο πλειστηριασμός του οικοπέδου – «φιλέτου» του Ντέμη Νικολαΐδη δε θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο λόγος της αναστολής δεν έχει γίνει σαφής προς το παρόν και τα σενάρια είναι τρία. Είτε ο Ντέμης Νικολαΐδης ρύθμισε το χρέος του οικοπέδου, είτε εξόφλησε το ποσό που έπρεπε ώστε να μην προχωρήσει ο πλειστηριασμός είτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διεξαγωγή της διαδικακίας.

Σημειώνεται ότι το οικόπεδο βρίσκεται 400 μέτρα από τη θάλασσα και η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού ήταν τα 458.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πολλοί ήταν και οι υποψήφιοι αγοραστές του.

«Είναι ένα ακίνητο – φιλέτο, γιατί βρίσκεται στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, από την περιοχή δηλαδή που κατάγεται ο ποδοσφαιριστής. Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια, όταν ήταν ακόμα ζευγάρι με τη Δέσποινα Βανδή, αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα, είχαν πάρει και δάνεια από τις τράπεζες», είχε αναφέρει πριν από μερικές ημέρες για το οικόπεδο του Ντέμη Νικολαΐδη ο δημοσιογράφος της Espresso στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».