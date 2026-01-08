Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τα ανακαινισμένα χειρουργεία στον «Άγιο Σάββα» – Διαμαρτυρία από εργαζόμενους

Τα ανακαινισμένα χειρουργεία στο Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το μεσημέρι της Πέμπτης (8.1.26).

Με αφορμή τα εγκαίνια, εργαζόμενοι είχαν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο κατά την άφιξη του Άδωνι Γεωργιάδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό, Μάριο Θεμιστοκλέους, έφτασε νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα της συγκέντρωσης και δεν συναντήθηκε με τους εργαζόμενους.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανακαίνιση πέντε (5) μηχανοστασίων κλιματισμού, την ανακαίνιση του Κεντρικού Λεβητοστασίου και την ανακαίνιση εννέα (9) χειρουργικών αιθουσών του 2ου και 3ου ορόφου, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας RRF.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων ασφαλείας, θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση επτά (7) πλήρως ανακαινισμένες και υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες εντός του νοσοκομείου, μαζί με τη μία (1) ομοίως ανακαινισμένη χειρουργική αίθουσα εκτάκτων περιστατικών του α’ ορόφου του Νοσοκομείου και τρεις (3) στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», δηλαδή συνολικά (11) χειρουργικές αίθουσες που θα εξυπηρετούν το νοσοκομείο αντί των πέντε (5) χειρουργικών αιθουσών που λειτουργούσαν μέχρι την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους.

Τι είχε ισχυριστεί το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

Τον περασμένο Αύγουστο, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε σωρεία προβλημάτων λόγω των έργων ανακαίνισης στα χειρουργεία.

Το Σωματείο υποστήριζε ότι: Ασθενείς με καρκίνο παραπέμπονταν για να χειρουργηθούν σε ιδιωτικές κλινικές,

εξαιτίας των έργων ανακαίνισης γινόταν χρήση μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται διεγχειρητικά και εκπέμπουν ακτινοβολία σε «ακατάλληλες αίθουσες χωρίς προφύλαξη για το λοιπό προσωπικό» και ότι είχε γίνει διασπορά σχεδόν σε όλο το νοσοκομείο ασπέργιλλου και άλλων μυκήτων που παγκοσμίως συνδέονται με κατασκευαστικά έργα και που μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρες λοιμώξεις, ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Άδωνις Γεωργιάδης: Είχαν το θράσος να διαμαρτυρηθούν

«Σήμερα εμείς παραδώσαμε προς χρήση των ογκολογικών ασθενών όμως τα καλύτερα χειρουργεία σε όλο το ΕΣΥ», απάντησε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Χ, με αφορμή τα εγκαίνια.

«Στο ενδιάμεσο επιτύχαμε να μην αυξηθεί η λίστα αναμονής και ταυτόχρονα από σήμερα αυξήσαμε τις διαθέσιμες χειρουργικές κλίνες από 5 σε 11. Όλη η λίστα αναμονής σε αυτό το νοσοκομείο θα σβήσει εντός τριμήνου και από εκεί και πέρα η αναμονή θα είναι πρακτικά μηδενική. Σε χειρουργεία με όλα τα αντιμικροβιακά υλικά για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με νέο εξοπλισμό κλπ», προσθέτει.

11/08/2025 το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» (εξέχον μέλος της Συμμορίας της Μιζέριας) εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση με σκοπό να σταματούσε τότε τα έργα δημιουργίας των νέων χειρουργικών κλινών. Μάλιστα είχαν ζητήσει και την παρέμβαση του Εισαγγελέα.

Σήμερα… pic.twitter.com/NiNOZxvR88 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 8, 2026

Ο υπουργός κατηγορεί το σωματείο ότι «έκανε αγώνα για να αποτύχουμε. Αλλά δεν τους κάναμε το χατήρι».

Αναφερόμενος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε σήμερα έξω από το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» με αφορμή την επίσκεψή του, γράφει:

«Σήμερα είχαν το θράσος να έρθουν από έξω, όχι για να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά για να διαμαρτυρηθούν εκ νέου…. Αρνήθηκα να τους συναντήσω διότι δεν τους αναγνωρίζω. Εμένα με ενδιαφέρουν μόνον όσοι γνήσια ενδιαφέρονται για το ΕΣΥ! Υγ. Οταν έμαθα χθες το βράδυ ότι είχαν καλέσει σε συγκέντρωση στις 09:30 άλλαξα την ώρα τέλεσης των εγκαινίων για τις 09:00. Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα υπήρχε ψυχή μισή ώρα πριν, διότι οι ‘επαναστάτες της Αριστεράς’ δεν αφήνουν εύκολα το πρωινό χουζούρεμα, αν δεν είναι βέβαιοι ότι θα βρουν κάποιον να φωνάξουν. Εμείς που ξυπνάμε από τις 06:00 δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ετσι όταν έφυγα μόλις και είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται! Παιδιά να ξυπνάτε νωρίτερα κάνει καλό!».

Πηγή: iatropedia.gr