Ελλάδα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Ευγενία Μανωλίδου και τον γιο τους στη παρουσίαση του βιβλίου του – Δείτε φωτογραφίες

Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του υπουργού Υγείας
Ευγενία Μανωλίδου - Άδωνις Γεωργιάδης
Φωτογραφία NDP

Έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο, Ευγενία Μανωλίδου αλλά και τον μικρότερο γιο τους, τον 11χρονο Αλκαίο, ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε απέναντι στο κοινό και παρουσίασε με χαμόγελο το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση».

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη έγινε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025) με πλήθος κόσμου τόσο από την πολιτική όσο και την καλλιτεχνική σκηνή να δίνουν το παρών. Οι σημαντικότερες παρουσίες ήταν ωστόσο της Ευγενίας Μανωλίδου που τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στην εκμάθηση και τη διάδοση των αρχαίων ελληνικών.

Για αυτή τη βραδιά, η Ευγενία Μανωλίδου επέλεξε ένα λευκό ταγέρ: μία μίντι φούστα με βαθύ κόψιμο στο πλάι και ένα λευκό σακάκι με χρυσά κουμπιά. Από μέσα, η μαέστρος φορούσε ένα πράσινο πουκάμισο ενώ το σύνολο ολοκλήρωσε με λευκές γόβες με μεταλλιζέ μύτη.

Ευγενία Μανωλίδου

adwnis gewrgiadis evgenia manwlidou ndp

Άδωνις Γεωργιάδης

Άδωνις Γεωργιάδης / Ευγενία ΜανωλίδουΣτην παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, η Ματίνα Παγώνη, ο Παύλος Μαρινάκης, η Κάρμεν Ρουγγέρη κα.

Ευγενία Μανωλίδου / Κωστής Χατζηδάκης
Κωστής Χατζηδάκης
Ντόρα Μπακογιάννη /Ευγενία Μανωλίδου
Ντόρα Μπακογιάννη
Ο Παύλος Μαρινάκης με την Ευγενία Μανωλίδου
Ο Παύλος Μαρινάκης με την Ευγενία Μανωλίδου

Άδωνις Γεωργιάδης

Νίκη Κεραμέως
Νίκη Κεραμέως

Φωτογραφίες NDP

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
95
93
85
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απεργία ταξί 2 και 3 Δεκεμβρίου: Σε κινητοποιήσεις οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα – Τα αιτήματά τους
Κάποια από τα βασικά αιτήματά τους αφορούν την παράταση για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, την είσοδο των οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες αλλά και την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού
Ταξί
Φωτιά στο Μάτι: Οργή από τις οικογένειες των θυμάτων γιατί έγινε δεκτή η προσφυγή Καπάκη για αναστολή ποινής
Ενόψει της συζήτησης στον Άρειο Πάγο για την τραγωδία στο Μάτι συζητείται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, η αίτηση αναστολής ποινής που κατέθεσε ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Δίκη για τη φωτιά στο Μάτι
Newsit logo
Newsit logo