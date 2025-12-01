Ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Ευγενία Μανωλίδου και τον γιο τους στη παρουσίαση του βιβλίου του – Δείτε φωτογραφίες

Έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο, Ευγενία Μανωλίδου αλλά και τον μικρότερο γιο τους, τον 11χρονο Αλκαίο, ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε απέναντι στο κοινό και παρουσίασε με χαμόγελο το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση».

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη έγινε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025) με πλήθος κόσμου τόσο από την πολιτική όσο και την καλλιτεχνική σκηνή να δίνουν το παρών. Οι σημαντικότερες παρουσίες ήταν ωστόσο της Ευγενίας Μανωλίδου που τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στην εκμάθηση και τη διάδοση των αρχαίων ελληνικών.

Για αυτή τη βραδιά, η Ευγενία Μανωλίδου επέλεξε ένα λευκό ταγέρ: μία μίντι φούστα με βαθύ κόψιμο στο πλάι και ένα λευκό σακάκι με χρυσά κουμπιά. Από μέσα, η μαέστρος φορούσε ένα πράσινο πουκάμισο ενώ το σύνολο ολοκλήρωσε με λευκές γόβες με μεταλλιζέ μύτη.

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, η Ματίνα Παγώνη, ο Παύλος Μαρινάκης, η Κάρμεν Ρουγγέρη κα.

Μία μικρή γεύση του τί έγινε σήμερα στο «Κάραβελ»…ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε. pic.twitter.com/hWiGoqJcWN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 29, 2025

Φωτογραφίες NDP