Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το βιβλίο του «Ρώμη» – Υπουργοί και βουλευτές έδωσαν το παρών

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση», παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ξενοδοχείου «Divani Caravel» αργά χθες (29.11.2025) το βράδυ.

Το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση», έδωσαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Επίσης, οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορίδης, Ζωή Ράπτη, Βασίλης Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας.

Ακόμη, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ρωμανός, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η Ματίνα Παγώνη, ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, δήμαρχοι, διοικητές νοσοκομείων και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε στο Χ (πρώην Twitter) ένα βίντεο από την παρουσίαση, δηλώνοντας ικανοποιημένος και σημειώνοντας πως «δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι».

Μία μικρή γεύση του τί έγινε σήμερα στο «Κάραβελ»…ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε. pic.twitter.com/hWiGoqJcWN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 29, 2025

