Ελλάδα

Ο δήμος Αθηναίων επιστρέφει από Μεγάλη Τρίτη διπλώματα λόγω Πάσχα – Ποιοι εξαιρούνται

Οι πολίτες μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της δημοτικής αστυνομίας
Αυτοκίνητα, κίνηση
Κίνηση στους δρόμους ενόψει Πάσχα (Φωτογραφία αρχείου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα, από αύριο, Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) ο δήμος Αθηναίων θα επιστρέφει σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, τα διπλώματα τους, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία.

Η επιστροφή των διπλωμάτων λόγω Πάσχα θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, ισόγειο), από τις 09:00 έως τις 14:30.

Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν τα διπλώματα που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές Αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
292
189
175
150
80
Newsit logo
Newsit logo