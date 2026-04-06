Ο δήμος Αθηναίων επιστρέφει από Μεγάλη Τρίτη διπλώματα λόγω Πάσχα – Ποιοι εξαιρούνται

Προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα, από αύριο, Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) ο δήμος Αθηναίων θα επιστρέφει σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, τα διπλώματα τους, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία.

Η επιστροφή των διπλωμάτων λόγω Πάσχα θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, ισόγειο), από τις 09:00 έως τις 14:30.

Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν τα διπλώματα που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές Αρχές.