Ο EETT αποσύρει παιχνίδι με τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ

Η απόφαση βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO
Τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι
Απόσυρση παιχνιδιού με τηλεχειριστήριο JINXIANGHUANG 2629-T14B

Αποσύρεται από την ελληνική αγορά το παιχνίδι ρομπότ με τηλεχειριστήριο με εμπορική ονομασία JINXIANGHUANG 2629-T14B, που κατασκευάζεται από την JIN XIANG HUANG TOYS FACTORY με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η απόφαση του ΕΕΤΤ, η οποία και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο παιχνίδι ρομπό με τηλεχειριστήριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισπανικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-E-250403-21169), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3.1.β).

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το εν λόγω παιχνίδι με τηλεχειριστήριο, με εμπορική ονομασία JINXIANGHUANG 2629-T14B, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

paixnidi

Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής.

