Ο ΕΦΕΤ εντόπισε μπιφτέκι με σαλμονέλα – Δείτε το προϊόν που αποσύρεται

Ο ΕΦΕΤ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προϊόντος, καλώντας τους πολίτες που το αγόρασαν να μην το καταναλώσουν
Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, έκανε ελέγχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων» και πήρε δείγμα του συγκεκριμένου προϊόντος, μια συσκευασία με κατεψυγμένο μπιφτέκι…

Όπως έδειξε ο έλεγχος του ΕΦΕΤ, το «μπιφτέκι κατεψυγμένο», με κωδικό παρτίδας: 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση ”Π. Καμαρατου & ΣΙΑ Ε.Ε.”, διαπιστώθηκε ότι έχει τον παθογόνο μικροοργανισμό Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το συγκεκριμένο προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (κεντρική φωτό) να μην το καταναλώσουν.

