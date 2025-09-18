Ελλάδα

Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και τη διάθεση συμπληρώματος διατροφής

Στο συμπλήρωμα διατροφής ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία alphaglycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food)
Χάπια
Χάπια Φωτογραφία ΑΠΕ - ΜΠΕ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής EVOLITE NUTRITION ALPHA-GPC 300mg 60caps ανακοίνωσε σήμερα (18.09.2025) ο ΕΟΦ.

Η απόφαση του ΕΟΦ ελήφθη μετά το γεγονός ότι στο συμπλήρωμα διατροφής ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία alphaglycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food).

Το προϊόν, το οποίο προμηθεύεται από την εταιρεία «Evolite Sp. Z.o.o.» Πολωνίας, δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

Οι επιχειρήσεις που το έχουν προμηθευτεί υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

