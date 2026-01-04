Ο Γεράσιμος Γεννατάς σε μπλόκο αγροτών: Βλέπουμε μόνο τρακτέρ, ούτε αυτοκίνητα πολυτελείας, ούτε Ferrari

Ο Γεράσιμος Γεννατάς έστειλε μήνυμα στήριξης στους αγρότες, κατά την επίσκεψή του στο μπλόκο της Νίκαιας, το Σάββατο (03-01-2026). Ο δημοφιλής ηθοποιός μαζί με τον θίασο της παράστασης «Μισάνθρωπος» του Θεσσαλικού Θεάτρου, τον διευθυντή και τους τεχνικούς, χαρακτήρισε δίκαιο τον αγώνα του αγροτικού κόσμου και μίλησε για τη διαμόρφωση των τιμών που βλέπουν οι καταναλωτές.

Ο Γεράσιμος Γεννατάς μίλησε στο larissanet.gr και δεν μάσησε τα λόγια του, δηλώνοντας πως για εκείνον η επιλογή πλευράς είναι αυτονόητη. «Ήρθαμε εδώ στους αγρότες και μας κερνάνε καλούδια όσοι τα βγάζουν από τη γη. Ο καθένας από εμάς πρέπει να αναρωτηθεί με ποιον είναι. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν τη γη και παράγουν αυτά που τρώμε εμείς κι οι οικογένειές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός στάθηκε στο ζήτημα των τιμών, επισημαίνοντας την απόσταση ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση που ταλανίζει τόσο τους καταναλωτές, όσο και τους παραγωγούς. «Όλοι ξέρουμε με τι τιμές φεύγουν τα προϊόντα από τα χωράφια και τι τιμές τα πληρώνουμε εμείς», σημείωσε ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Εν συνέχεια δήλωσε πως: «Από την άλλη υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι με τις γραβάτες, που το βασικό τους κριτήριο είναι τι θα βάλουν στην τσέπη τους. Είναι πολύ απλό το να διαλέξεις με ποιον θα πας. Εδώ πέρα βλέπουμε μόνο τρακτέρ, ούτε αυτοκίνητα πολυτελείας, ούτε Ferrari. Όποιος έρθει να μας πάει μια βόλτα».

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Κυριακής (4.1.25). Οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό των εθνικών οδών και των παραδρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή.