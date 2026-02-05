Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ

Σε σοκ είναι ο συνδικαλιστικός και όχι μόνο κόσμος μετά την αποκάλυψη ότι ελέγχεται ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για υπεξαίρεση άνω των δυο εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο ελέγχονται άλλα έξι φυσικά πρόσωπα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Όλοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι συνολικές χρηματοδοτήσεις της εξαετίας είναι 73 εκατομμύρια ευρώ αλλά η έρευνα για υπεξαίρεση αφορά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έξι σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι εκπρόσωποι των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ. Στο πόρισμα της Αρχής τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Παράλληλα, έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο του Γιάννη Παναγόπουλου αλλά και των έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα.

Το πόρισμα της Αρχής είναι ήδη έτοιμο και εδώ και λίγες ημέρες έχει σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για το θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, φέρεται να υπεξαιρούσε τεράστια χρηματικά ποσά, που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο μεγαλύτερο μέρος τους τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνταν από εθνικούς πόρους και σε πολύ μικρότερο μερίδιο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η εν λόγω απάτη φέρεται να πραγματοποιούνταν με τη συνδρομή των έξι άλλων προσώπων και των εταιρειών.

Αυτό που χτύπησε καμπανάκι στην Αρχή ήταν ότι οι εταιρείες αυτές, κυρίως μέσα από απευθείας αναθέσεων είχαν λάβει χρήματα για τέτοια προγράμματα, ακόμα και σε μετρητά, κάτι εντελώς ασυνήθιστο για δημόσιο χρήμα.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος με δήλωσή του αρνείται τις κατηγορίες λέγοντας ότι είναι άλλη μια στημένη υπόθεση, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε και η διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ.